體育 棒球 MLB

MLB》克蕭回顧生涯初期 感念郭泓志像大哥一樣照顧

2025/09/19 08:24

郭泓志。（資料照，路透）郭泓志。（資料照，路透）

〔中央社〕美國職棒洛杉磯道奇隊傳奇左投克蕭生涯18年，曾與台灣好手郭泓志有一段特殊情誼。克蕭去年接受中央社訪問，曾說當年自己剛入隊是個年輕小伙子，郭泓志像老大哥一樣照顧他。

洛杉磯道奇隊今天宣布，37歲王牌左投克蕭（Clayton Kershaw）將在今年球季結束之後退役。結束他18年的大聯盟生涯。克蕭生涯囊括許多投手大獎，最令球迷感念的是，他18年全都效力同一支球隊。

郭泓志、克蕭都是道奇隊培養出來的頂級左投。現年44歲的郭泓志從2000年加入道奇體系，2005年登上大聯盟。克蕭是2006年道奇隊第一輪第7順位選秀進來的球員，2008年登上大聯盟。

郭泓志登上大聯盟的那一年，克蕭還是學生球員。而克蕭大聯盟初登板的2008年，則是郭泓志在大聯盟發光發熱的起步，當年郭泓志投80局，防禦率2.14，大聯盟官網選為最佳布局投手。

郭泓志去年受邀回道奇球場開球，比賽開始前，兩人熱絡交談，郭泓志帶著來自台灣的伴手禮，克蕭在郭泓志的球衣上簽名，可見多年建立的隊友情誼。

克蕭去年6月21日向中央社記者表示，對郭泓志最難忘的是，當年自己加入道奇隊的時候，是一個年輕的小伙子，郭泓志對他很照顧。

克蕭說：「他（郭泓志）很棒，他是一個很好的隊友。他一向很努力。而且他是一個很棒的打者，看他打擊是一件很享受的事。同時他也一直對我很好，當年我是一個年輕人，他總是對我笑，跟他在一起總是很開心。」

