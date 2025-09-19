晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》過去無法理解克蕭偉大 貝茲訴說對傳奇球星的真心話

2025/09/19 08:51

貝茲（中）與克蕭（左）。（資料照）貝茲（中）與克蕭（左）。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇37歲左投克蕭（Clayton Kershaw）在今天宣布將在本季後高掛球鞋，結束18年球員生涯，道奇另一位當家MVP球星貝茲（Mookie Betts）賽前受訪時，對這位傳奇球星侃侃而談。

貝茲生涯在紅襪發跡，直到2020年才被交易到道奇，同年他就與克蕭一起攜手奪下世界大賽冠軍，去年賽季儘管克蕭未能於季後賽登板，貝茲仍再為球隊奪下另一座世界大賽冠軍。

賽前貝茲談到共事6個賽季的克蕭退役的消息，先表達對他的敬意，直言克蕭不僅是在投手丘上的競爭者，他也一直是個戰士。「我每次都會記得跟他說謝謝、我愛你。」貝茲坦言，能夠跟克蕭相遇本身就是件值得感謝的事情。

過去曾跟克蕭對戰過的貝茲坦言，自己因為不是棒球狂，「老實說，過去在對面的時候無法理解克蕭的偉大之處。」但貝茲直到加盟道奇後，看到克蕭在洛杉磯獲得球迷的愛戴，讓他更了解克蕭是怎樣的人，以及他對於整個西岸球迷來說有多重要，貝茲表示在與他並肩作戰後，才逐漸體會到克蕭的偉大。

克蕭在道奇效力長達18個賽季成為「終身道奇人」，貝茲直言在現在的時代，一名幾乎不可能將整個生涯都奉獻給同一支球隊，但克蕭做到了。「在別的球隊，像他這樣世代級的天才有可能會被交易掉。」貝茲認為，這正是克蕭跟道奇的特別之處。

貝茲也提到克蕭的人格特質，表示他愛球隊裡的所有人，會想要大家都能夠表現到最好：「他單純就是想要贏球，即便在沒有先發的情況下，他也會確定大家是否有在享受、專注在比賽上，他就是這樣存在。」

