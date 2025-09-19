MLB》「希望有人現在就給我合約！」巨人42歲塞揚名投韋蘭德盼明年續戰

韋蘭德。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕曾榮獲3屆塞揚獎的巨人名投韋蘭德（Justin Verlander），漸漸迎來職棒生涯的尾聲，但仍不願就此輕言喊退，甚至希望明年年滿43歲後，還能繼續站在投手丘上投球。

目前42歲的韋蘭德，在今年初與巨人簽下1年1500萬美元（約新台幣4.5億元）合約，但開季前16場先發出賽1勝難求，甚至還苦吞8敗，他在美國時間周三接受《今日美國》的訪問時提到此困境，他表示，那4個月每天來到球場，都在想著該如何找到問題的解決之道，「『我該如何調整？我還要做些什麼？到底發生什麼事？』因為我清楚知道有某環節出錯，我只是要試著去找到它。」

不過韋蘭德近期的表現有如倒吃甘蔗，近5場先發共31局投球只掉了3分，而自從他在美國時間7月23日拿下本季首勝後，至今出賽11場的戰績為3勝2敗、防禦率2.17，而談到為何會有如此進步，他說：「我在牛棚時發現一個新的想法，我將它帶入到比賽中，最後比賽結果就如同你們所看到的，我很驕傲我從未放棄。」

韋蘭德生涯目前累計已在大聯盟20個賽季，生涯553場出賽皆擔任先發，拿下265勝157敗、防禦率3.32，勝投數僅次於名人堂球星費勒（Bob Feller）與雷克西（Eppa Rixey）排在第34名，而雖然逐漸來到職棒生涯的尾聲，但他依舊想在明年繼續站上投手丘獻技，屆時他已經43歲，「我希望有人現在就能提供我合約。」

不過韋蘭德自己也早已認知，現在的年紀想要達成生涯300勝已是不太可能的事情，「在這個休息室的所有人，包括記者和大多數的棒球界人士都了解我的處境，如果有機會達成一定很棒，但我要一再強調，賽季進行至此其實我已不在乎個人的輸贏，我只想要帶給球隊贏球的最佳機會，讓我們能進入季後賽。」

