日職》古林睿揚原本能夠避免挨轟？日本球評點出捕手關鍵配球太大意

古林睿煬。（資料照，西日本新聞提供）

〔體育中心/綜合報導〕台灣火球男古林睿煬昨天迎來傷癒歸隊後一軍首場登板，結果遭到軟銀球星栗原陵矢開轟吞敗。前日職球星、現任球評的柏原純一指出，古林原本有望避免挨轟，關鍵在於25歲捕手田宮裕涼的配球。

古林睿煬昨在2：1領先時於8局下登場，1出局後古林的152公里紅中速球，被栗原陵矢打出中右外野追平陽春砲，之後又被柳町達敲出二壘安打，隨後敬遠野村勇和保送海野隆司形成滿壘。古林退場後，接替投球的田中正義投出保送再掉1分，算在古林頭上。

柏原純一指出，這是一發完全能夠避免的全壘打，他認為捕手田宮裕涼在配球以前，必須參考打者前面的打擊狀況。而栗原此前已經累積2支安打與1次保送，且2支安打都是在1好球後鎖定直球所擊出，代表栗原會積極針對好球出棒，特別是直球更無理由放過，在這種情況下選擇投紅中速球，實在太過大意。

柏原純一認為，如果堅持要用直球開局，應該至少要投外角偏低的壞球，以降低被長打的風險，然而卻因這顆紅中速球，讓古林挨了栗原陵矢追平轟，進而造成他後續控球大亂，也徹底改變比賽走向。柏原純一強調，雙方在高潮系列賽可能會再度上演這種高張力對決，希望田宮裕涼能以此作為養分，進一步成長。

另一位擔任球評的前日職球星坂口智隆則表示，古林的球質其實很好，如果只投一局更能盡情展現球威，不過畢竟是在日職首度後援登板，可能造成影響，但本身絕佳的球質，如果未來持續以後援出賽，有望成為一股戰力。

