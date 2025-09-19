晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》投到9局還能飆163KM！紅人火球男格林1安打完投完封宰制小熊

2025/09/19 10:11

格林今日面對小熊上演1安打完投完封。（法新社）格林今日面對小熊上演1安打完投完封。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕力拚季後賽的紅人今日在主場迎戰小熊，陣中火球先發格林（Hunter Greene）一夫當關，上演1安打完投完封，幫助球隊以1：0擊敗對手，拿下2連勝，近4場比賽拿下3勝。

格林今日的表現可說是完全宰制，前6.2局未讓小熊擊出任何一支安打，但面對日籍強打鈴木誠也，投出一顆88.2英里（約142公里）的快速指叉球，被打成左外野線邊的二壘安打，無緣達成個人紀錄，不過隨後面對凱利（Carson Kelly）一球就抓下第3出局。

雖然無法達成無安打比賽，但格林仍持續展現強大壓制力，8局上演3上3下後續投第9局，該局最快球速還可飆到101.3英里（約163公里），最終面對哈普（Ian Happ）投出再見三振，一人獨挑大樑。

格林用球數109球中有高達78顆好球，完投9局僅被敲出1支安打無失分，送出9次三振與1次保送，全場最快球速與平均球速分別為101.9英里（約164公里）與100英里（約161公里）。

此外，格林目前生涯有28次三振，是用至少101英里（約162.5公里）的火球所獲得，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，包括季後賽在內，他成為自2008年起追蹤投球之後，第2位以相同球速條件達成雙位數三振的投手，而另一位則是有「地表最強投」美譽的遊騎兵強投德葛隆（Jacob deGrom），目前累積11K。

此外，身為先發投手且以破百英里火球聞名的格林，目前已經累計162顆突破101英里的火球，也是自2008年後的最多（包括季後賽），名列第2的則是釀酒人23歲菜鳥米蕭羅斯基（Jacob Misiorowski），目前已投出62顆，與格林還有不小差距。

除了格林之外，小熊先發投手瑞伊（Colin Rea）的表現也非常出色，主投7局僅被敲4支安打，狂飆多達11次三振寫下生涯新高，全場只在4局下半，被海伊斯（Austin Hays）與班森（Will Benson）的長打失掉唯一1分，可惜打線也遭到對方投手壓制，最終「問天」吞敗。

