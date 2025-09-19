晴時多雲

MLB》克蕭引退記者會上數度哽咽 「現在是最好時機」

2025/09/19 09:27

克蕭。（美聯社）克蕭。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇隊傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）宣布將在本季結束後高掛球鞋，這位37歲、拿下222勝、3度榮獲國聯塞揚獎的王牌，今天在道奇球場召開記者會，正式對外說明退休決定。

克蕭以輕鬆的神情現身會場，會前還在場上與長子查理（Charlie Kershaw）玩起傳接球，氣氛溫馨。不過當他坐上發言台時，情緒仍忍不住激動，數度哽咽落淚：「我覺得這個時機點是正確的。說實話，太太艾倫克蕭（Ellen Kershaw）的影響很大，我們談過之後，我覺得一切都完整了。還有一個月的比賽要打，球隊有許多優秀投手，角色是會流動的，所以我不想錯過這個機會。」

對於生涯主場最終戰對陣巨人，克蕭表示：「我會盡全力投出好表現。這場比賽對雙方都很重要，能提前把話說完讓我心情放鬆一點。雖然一定會很激動，但我還有工作要完成，專注比賽會幫助我分散情緒。」

克蕭也透露，退休這個決定其實已經思考了整個球季。「通常我會在休賽季才做決定，但我心裡其實早知道這是最後一年。不過，我沒有提前說，因為也許我會改變心意。但能在健康狀態下投球，並享受一個快樂的球季，讓我更確信現在就是最好的時機。」

