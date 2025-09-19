晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平「三刀流」可能性提升！ 罕見守備練習超流暢（影音）

2025/09/19 10:14

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平在本季回歸投打二刀流，在例行賽接近尾聲時也出現讓他後援登板後守備的「三刀流」討論，今天賽前大谷翔平就罕見地進行像是內野手的守備練習。

大谷翔平今天賽前練習時被捕捉到，一開始只是進行投手的傳球練習，但到最後便開始用內野手的姿勢進行傳球，後續也叫隊友丟滾地球給他，他也蹲下來進行守備動作，甚至還刻意將球落到地上撿起傳球，且動作越來越流暢。

大谷翔平本季以二刀流身分出擊，但目前先發登板最多只投到5局，因此外界便討論大谷是否要在季後賽後援登板，不過若大谷翔平後援登板，他的投手身分退場後就無法繼續打擊，倘若要打擊的話便需要他上場守備。大谷對此曾表示，無論面對什麼狀況他都會希望能做好準備來應對。

儘管道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）昨天受訪指出，如果要大谷守外野還要投球，負擔會變得很大，同時還要考量後續頂替指定打擊的位置，因此並不容易。但今天大谷翔平做出守備練習的舉動，也讓三刀流的可能性浮現。

