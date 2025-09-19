晴時多雲

MLB》應改規則讓大谷季後賽不用「三刀流」？大聯盟名將直言這不對

2025/09/19 10:29

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇近日傳出是否會讓日本巨星大谷翔平在季後賽以後援投手身分，甚至是以外野手身分上場，前大聯盟名捕皮辛斯基（A.J. Pierzynski）直言，這根本是不可能的事。

根據目前大聯盟規則，如果大谷想要擔任先發指定打擊並後援投球的話，道奇將會在大谷翔平後援退場後，失去他的指定打擊；若要留在場上，就必須改守其他位置。而大谷日前鬆口，透露自己願意守外野，在季後賽實現投、打、守「三刀流」。

不過前大聯盟明星捕手皮辛斯基在節目中表示，要大谷在季後賽守備根本不可能，「從沒在實戰中守備過的人，要他在季後賽突然上場守備，這說得通嗎？」皮辛斯基補充，如果要讓大谷後援，就應該在例行賽剩10場時，讓他實際登板適應才對。

此外，皮辛斯基直言：「前幾天在轉播時就有人說，應該在季後賽前修改規則，好讓翔平能以後援身分上場。但規則真的能這樣隨便改嗎？為了一個人就不斷改動棒球規則，這不對，一旦訂下規則就應該好好遵守。」

道奇主帥羅伯斯（Dave Roberts）昨天受訪指出，如果要大谷守外野還要投球，負擔會變得很大，同時還要考量後續頂替指定打擊的位置，因此並不容易。不過大谷今天賽前罕見做出守備練習的舉動，也讓三刀流的可能性浮現。

