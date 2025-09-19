網球》美國女雙球后批評中國食物 當地球迷氣炸舉看板「多吃蛙打更好」

湯森稱中國料理「太瘋狂了」。（資料照，取自網路）

〔記者吳孟儒/綜合報導〕美國女雙球后湯森（Taylor Townsend）近日赴深圳參加金恩盃，吐槽當地餐廳提供的料理，讓中國球迷氣炸，比賽時還報以噓聲伺候，甚至高舉看板，叫她多吃一點牛蛙，就會打得更好。

湯森透過影片分享自己在晚宴的自助餐受到的衝擊，對於看到青蛙、鱉、甚至是海參等料理相當震驚，並在隨後直言滿分如果是10分，中國料理只有2分，此影片也引起不小爭議，挨轟不尊重中國當地文化。

儘管湯森已經在社群表達歉意，強調很榮幸可以造訪世界各地，體驗不同國家文化，但中國球迷不買單，除了繼續在社群媒體留言，在湯森與佩古拉（Jessica Pegula）一起出戰女雙賽事時，甚至還用噓聲歡迎她，當她發出雙誤時更是歡呼聲四起。

湯森與佩古拉在女雙賽事以6：2、7：6（7：4）擊敗哈薩克組合，幫助美國隊以2勝1負的成績晉級4強，只是賽後官方訪問僅訪問佩古拉，並沒有讓湯森受訪。

Fans at Billie Jean King Cup in Shenzen brought this sign following the Taylor Townsend Chinese buffet situation



"Taylor, eat more bullfrogs then you'll play better." pic.twitter.com/ZbVY1dppa7 — The Tennis Letter （@TheTennisLetter） September 18, 2025

