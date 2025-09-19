晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》美國女雙球后批評中國食物 當地球迷氣炸舉看板「多吃蛙打更好」

2025/09/19 10:13

湯森稱中國料理「太瘋狂了」。（資料照，取自網路）湯森稱中國料理「太瘋狂了」。（資料照，取自網路）

〔記者吳孟儒/綜合報導〕美國女雙球后湯森（Taylor Townsend）近日赴深圳參加金恩盃，吐槽當地餐廳提供的料理，讓中國球迷氣炸，比賽時還報以噓聲伺候，甚至高舉看板，叫她多吃一點牛蛙，就會打得更好。

湯森透過影片分享自己在晚宴的自助餐受到的衝擊，對於看到青蛙、鱉、甚至是海參等料理相當震驚，並在隨後直言滿分如果是10分，中國料理只有2分，此影片也引起不小爭議，挨轟不尊重中國當地文化。

儘管湯森已經在社群表達歉意，強調很榮幸可以造訪世界各地，體驗不同國家文化，但中國球迷不買單，除了繼續在社群媒體留言，在湯森與佩古拉（Jessica Pegula）一起出戰女雙賽事時，甚至還用噓聲歡迎她，當她發出雙誤時更是歡呼聲四起。

湯森與佩古拉在女雙賽事以6：2、7：6（7：4）擊敗哈薩克組合，幫助美國隊以2勝1負的成績晉級4強，只是賽後官方訪問僅訪問佩古拉，並沒有讓湯森受訪。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中