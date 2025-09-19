晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》季後賽該讓大谷翔平後援嗎？打過「守護神大谷」的貝茲給看法

2025/09/19 11:03

大谷翔平與貝茲。（資料照）大谷翔平與貝茲。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平季後賽究竟是否該以後援身分登板，隨著季後賽逼近成為一大話題，對此道奇隊內唯一對決過「守護神大谷」的明星強打貝茲（Mookie Betts）也給出看法。

大谷過去在日本職棒火腿隊時期就有擔任終結者的經歷，2023年世界棒球經典賽，大谷翔平在冠軍戰擔任日本隊終結者，面對貝茲讓他敲出雙殺，接著再三振時任天使隊友楚奧特（Mike Trout），率領日本隊奪冠。

道奇陣中唯一親身感受過「守護神大谷」投球的貝茲表示：「對我來說已經對戰很多次，他就是同一個翔平，能投出100英哩的火球，我對他無話可說，只能說太厲害了，他的實力我不需要再多加贅述。」

回想起經典賽的情境，貝茲坦言：「那是很特別的經歷，我會記一輩子。那時好像是他加盟道奇的前一年，當時就想，他成為自由球員以後，搞不好會加入我們球隊。能在那種情境下與他對決真的很酷，雖然只是比賽中的一小部分，但能在第9局和史上最偉大選手之一對決，我永生難忘。」

至於是否贊成大谷在季後賽以後援角色登板，貝茲謹慎回應：「我沒有資格對此發表意見，只要他能上場就好。」被問及如果身為總教練，是否會在世界大賽最後一局派大谷登板，貝茲回答：「他是全聯盟最強球員，當然應該把球交給最強的人。」他還補充：「如果比分平手，那不行；但如果領先1分，毫無疑問就是翔平了。」

