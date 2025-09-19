晴時多雲

遭批認證過期比阿婆冰箱裏的粽子還久 竹市田徑場10/1起封場整修

2025/09/19 11:00

遭批認證過期比阿婆冰箱裏的粽子還久，新竹市立田徑場10/1起封場整修。圖為田徑場破損情形。（市議員劉彥伶提供）遭批認證過期比阿婆冰箱裏的粽子還久，新竹市立田徑場10/1起封場整修。圖為田徑場破損情形。（市議員劉彥伶提供）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市運動人口多，其中市立田徑場更是每天超多人使用，但田徑場場地認證2023年9月就已過期，已出現多處跑道積水及損壞情形，市議員劉彥伶曾諷田徑場認證過期程度比阿婆冰箱裏的粽子還久。而新竹市府獲中央補助6313萬元，將從10月1日起封場進行整修，預計明年5月完工後重新開放。她也要求市府在此期間應提供市民其他運動跑步的替代方案或場地。

劉彥伶說，新竹市府不僅慢半拍，甚至是無知覺。 田徑場需要認證，是因選手在認證過的場地破紀錄可以被世界田總承認。竹市運動人口多，如果改善田徑設施及申請田徑協會的再認證，對辦理大型比賽及活動都有很大的幫助。但田徑場認證已過期2年多，她也批教育處是睡覺了嗎？居然未發現且延遲，實在丟臉。經她提醒後，終獲中央支持，中央將補助款6313萬投入田徑場的整修。

她說，田徑場整修項目包括場地破損問題，像是修補破損的跑道、標槍道、障礙池，處理磨損的左弓型區、沉陷的周邊地坪，並更換磨損的三級跳板。同時加強排水與安全，預計清理阻塞的內圈水溝蓋，修補鉛球投擲圈的地坪裂縫，並加強擲部護籠的護網。並進行環境改善，處理中央草皮的高低差問題，增加無障礙廁所照護床。預計10月1日封場後，要到明年5月才重新開放。

她也建議市府應提供鄰近的跑步地點給市民參考，加強施工期宣導，並一併改善夜晚照明和監視器與治安死角等安全問題。同時應申請相關認證，保障選手權益。

新竹市議員劉彥伶稱市立田徑場認證過期比阿婆冰箱裏的粽子還久，經爭取獲中央6313萬元，田徑場10/1起封場整修。（記者洪美秀攝）新竹市議員劉彥伶稱市立田徑場認證過期比阿婆冰箱裏的粽子還久，經爭取獲中央6313萬元，田徑場10/1起封場整修。（記者洪美秀攝）

新竹市議員劉彥伶稱市立田徑場認證過期比阿婆冰箱裏的粽子還久，經爭取獲中央6313萬元，田徑場10/1起封場整修。（資料照，記者洪美秀攝）新竹市議員劉彥伶稱市立田徑場認證過期比阿婆冰箱裏的粽子還久，經爭取獲中央6313萬元，田徑場10/1起封場整修。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市議員劉彥伶稱市立田徑場認證過期比阿婆冰箱裏的粽子還久，經爭取獲中央6313萬元，田徑場10/1起封場整修。（資料照，記者洪美秀攝）新竹市議員劉彥伶稱市立田徑場認證過期比阿婆冰箱裏的粽子還久，經爭取獲中央6313萬元，田徑場10/1起封場整修。（資料照，記者洪美秀攝）

