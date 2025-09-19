晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MiLB》賽前教頭曝不一定能打季後賽 下放3A的千賀滉大單局爆4分退場

2025/09/19 11:34

千賀滉大。（資料照，美聯社）千賀滉大。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在美國時間9號被下放3A的大都會日籍強投千賀滉大，今日面對費城人3A先發出賽，最後僅投3.2局失掉4分，讓球隊以2：8輸球，自己則承擔敗投。

千賀滉大前3局的投球都有讓打者站上壘包，但最後都能力保不失，不過來到4局下半，讓卡斯楚（Rodolfo Castro）在一二壘有人時敲出中左外野場地規則二壘安打失分，隨後又丟出暴投，並讓布里托（Erick Brito）敲安再掉兩分，最後面對羅哈斯（Johan Rojas）送出保送後，教練團選擇讓千賀下場休息，但後續的牛棚投手拆彈失敗，連丟2個保送讓千賀再失掉分數。

最終千賀滉大先發3.2局就用了81球，被打6支安打失掉4分，送出4次三振與2次保送，與他美國時間12日先發6局8K失1分的表現大相逕庭。

而在今天大都會賽前，總教練門多薩（Carlos Mendoza）才受訪坦言，千賀滉大不一定會加入季後賽的名單中，「我還不會那麼肯定的給出答案，我們後面會經過討論，選出最優秀、且能在10月給我們最佳贏球機會的的13名投手，現在我們還有10場比賽，我們會繼續按照這樣的方式處理。」

不過門多薩表示，他對於千賀上一場沒有投出任何保送的表現感到滿意，「他能用所有的球路取得球數領先，並用指叉球讓打者揮棒落空，一切都從第1顆好球開始，並積極地進攻好球帶。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中