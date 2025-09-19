MiLB》賽前教頭曝不一定能打季後賽 下放3A的千賀滉大單局爆4分退場

千賀滉大。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕在美國時間9號被下放3A的大都會日籍強投千賀滉大，今日面對費城人3A先發出賽，最後僅投3.2局失掉4分，讓球隊以2：8輸球，自己則承擔敗投。

千賀滉大前3局的投球都有讓打者站上壘包，但最後都能力保不失，不過來到4局下半，讓卡斯楚（Rodolfo Castro）在一二壘有人時敲出中左外野場地規則二壘安打失分，隨後又丟出暴投，並讓布里托（Erick Brito）敲安再掉兩分，最後面對羅哈斯（Johan Rojas）送出保送後，教練團選擇讓千賀下場休息，但後續的牛棚投手拆彈失敗，連丟2個保送讓千賀再失掉分數。

請繼續往下閱讀...

最終千賀滉大先發3.2局就用了81球，被打6支安打失掉4分，送出4次三振與2次保送，與他美國時間12日先發6局8K失1分的表現大相逕庭。

而在今天大都會賽前，總教練門多薩（Carlos Mendoza）才受訪坦言，千賀滉大不一定會加入季後賽的名單中，「我還不會那麼肯定的給出答案，我們後面會經過討論，選出最優秀、且能在10月給我們最佳贏球機會的的13名投手，現在我們還有10場比賽，我們會繼續按照這樣的方式處理。」

不過門多薩表示，他對於千賀上一場沒有投出任何保送的表現感到滿意，「他能用所有的球路取得球數領先，並用指叉球讓打者揮棒落空，一切都從第1顆好球開始，並積極地進攻好球帶。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法