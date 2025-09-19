MLB》「法官」重回打擊實力榜龍頭！締「50-50」的大谷竟跌至第3名

大聯盟公布最新，也是本季例行賽最後一次的打者戰力排行榜。（取自大聯盟官網）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟公布最新，也是本季例行賽最後一次的打者戰力排行榜，洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）強勢重回龍頭；而上次名列榜首的道奇日本巨星大谷翔平，本次排名卻下滑至第3名。

上一次名列第7的賈吉，今天賽前9月打擊率0.349，長打率0.698，攻擊指數高達1.222，並敲出5發全壘打，也再度在打擊實力榜登頂。本季賈吉已經累積48轟，正朝連續2年50轟的里程碑邁進，同時賈吉更有望生涯首度奪下打擊王，目前與水手重砲鐵捕羅里（Cal Raleigh）的美聯MVP之爭，進入白熱化階段。

而本次排行榜第2名，由上次第4名的大都會強打索托（Juan Soto）拿下。索托今賽前9月打擊率0.327、攻擊指數1.079，累積5轟、6盜，自8月以來狂敲15轟、跑出17盜，寫下單季「40轟、30盜」里程碑。

而道奇日本巨星大谷翔平在這次排名中下滑至第3名，日前大谷才剛締造全新的「50-50」俱樂部，成為史上第一位單季敲出50轟，又投出50次三振的球員。儘管大谷的投球成績無法納入打擊實力榜計算，但大谷同樣連續2年敲出50轟，成為自2001-2002年的「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）後首位連2年50轟的打者。

本次榜單前10名，分別為洋基賈吉、大都會索托、道奇大谷翔平、藍鳥史普林格（George Springer）、費城人史瓦伯（Kyle Schwarber）、藍鳥小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、響尾蛇佩多摩（Geraldo Perdomo）、水手羅里、運動家柯茲（Nick Kurtz）、勇士歐森（Matt Olson）。

