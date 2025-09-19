竹北市長盃3x3兒童賽攻城獅球星親授球技 同場加碼A3聯盟賽

新竹縣竹北市星際球場，9月27日至28日下午將有「竹北市長盃3x3兒童推廣賽」和「2025 ABSOLUTE 3x3聯盟賽」兩場籃球鬥牛賽。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市博愛南路的星際球場，9月27日至28日下午將有兩場籃球盛事，「竹北市長盃3x3兒童推廣賽」，特別邀請新竹御頂攻城獅球員擔任冠軍賽教練；而邁入第六年的「2025 ABSOLUTE 3x3聯盟賽」則是首度移師竹北，快揪友來看精彩可期的籃球鬥牛賽。

竹北市長鄭朝方表示，星際球場自啟用以來廣受球友喜愛，近期攻城獅球員也到場練球，讓市民驚喜能與職業球星同框，顯見這座球場已逐漸成為竹北推廣運動的重要據點。市公所打造多元運動場域，特別舉辦「竹北市長盃3x3兒童推廣賽」，希望透過三對三籃球的小型賽制，讓孩子在比賽中培養運動習慣、建立自信，並感受團隊合作的力量。

請繼續往下閱讀...

竹北市長盃分為推廣組與進階組，進入冠軍賽的球隊將由攻城獅球員擔任指導教練，傳授球技與比賽經驗。目前推廣組仍有名額，報名資格以國小1-3年級學生，免費參賽，額滿為止。凡完成報到者即可獲得火鍋券一張，晉級8強再獲攻城獅周邊紀念品。各組冠軍與亞軍可分別獲得2000元與1000元獎金。更多資訊可搜尋「2025竹北市長盃兒童3x3推廣賽」。

此外，9月27日至28日下午同時登場的還有「2025 ABSOLUTE 3x3聯盟賽」，今年邁入第六屆，首次巡迴至竹北。主辦單位將原汁原味搬進專業賽事軟硬體，並安排慕獅女孩精彩演出與中場互動活動，提供豐富獎品讓民眾帶回家。竹北市公所提醒球友們別錯過精彩賽事。

新竹縣竹北市星際球場，9月27日至28日下午將有「竹北市長盃3x3兒童推廣賽」和「2025 ABSOLUTE 3x3聯盟賽」兩場籃球鬥牛賽。（記者廖雪茹攝）

為讓孩子從小養成運動習慣，竹北市公所攜手ABSOLUTE 3x3舉辦「竹北市長盃3x3兒童推廣賽」。（竹北市公所提供）

9月27日至28日下午在星際球場的「竹北市長盃3x3兒童推廣賽」，將邀請新竹御頂攻城獅球員擔任冠軍賽教練。（竹北市公所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法