MiLB》道奇季後賽牛棚助力？佐佐木朗希3A後援1局飆2K 最快球速出爐

2025/09/19 12:16

〔體育中心/綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希今天持續在3A進行復健賽，後援登板投1局無失分，送出2次三振。

佐佐木朗希前一次在美國時間9月9的3A復健賽，當時投4.2局賞8次三振，失掉3分，丟4次保送、1次觸身球，最快丟到100.6英哩（約161.9公里）。此外，佐佐木朗希當天投球小腿出現狀況，仍決定繼續投球。

今天賽前《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）報導，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，佐佐木朗希今天將從牛棚出發。哈里斯指出，這對朗希來說將是一次以後援身分登板的測試，如果他最後進入道奇季後賽名單，幾乎可以確定會成為牛棚成員之一。

道奇3A今與水手3A交手，佐佐木朗希5局下後援登板，一上場就連續送出2次三振，雖然接下來投出四壞保送，但很快讓打者擊出飛球出局，結束1局投球任務。朗希今天投16球有11顆好球，其中有8顆速球，最快球速100.1英哩（約161公里），均速98.9英哩，製造4次揮空，送出2K、1BB無失分。

先前對於佐佐木朗希是否可能以中繼後援角色回到大聯盟，羅伯斯表示：「以我理解，朗希為了幫助球隊會願意做任何事。如果真的要他後援，對他來說會是全新挑戰。」

