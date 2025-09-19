晴時多雲

MLB》大谷翔平猛夯雙長打、山本由伸新高6BB無礙！ 道奇險勝巨人

2025/09/19 12:51

大谷翔平單場兩支二壘安打。（法新社）大谷翔平單場兩支二壘安打。（法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇巨人系列賽3連戰第一戰，日本球星山本由伸今天遭遇控球麻煩，單場5.1局投出生涯新高6次四壞保送，但僅被打1支安打狂飆7K無失分無關勝敗，大谷翔平今天單場兩支長打跑回1分，終場道奇以2：1擊敗巨人。

兩隊今天排定王牌對決，巨人韋伯（Logan Webb）對決道奇山本由伸，兩人前5局都力保不失，6上山本由伸投出單場第6次四壞保送創下生涯新高，在投出本場第7K後被換下場休息，接替登板的崔爾（Jack Dreyer）飆1K解危。

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

下個半局韋伯同樣遭遇麻煩，羅哈斯（Miguel Rojas）敲出強勁滾地安打上壘，捕手羅特維特（Ben Rortvedt）犧牲觸擊卻點給三壘手查普曼（Matt Chapman）讓他傳二壘封殺跑者，下棒大谷翔平逮中失投橫掃球，以107.8英哩初速敲出362英呎二壘安打，後續貝茲（Mookie Betts）敲出內野滾地球，阿德梅斯（Willy Adames）選擇傳本壘但貝利（Patrick Bailey）接到球後漏出導致失分，貝利被記一次接球失誤，道奇再靠佛里曼（Freddie Freeman）穿越安打拿下第2分。

7局火球男寇派克（Michael Kopech）登板控球不穩，連續保送李政厚與貝利，在三振吉爾伯特（Drew Gilbert）後就被換下場，緊急登板救火的崔南（Blake Treinen）一上來就又對拉莫斯（Heliot Ramos）投四壞保送擠成滿壘，再對德弗斯（Rafael Devers）投出四壞保送失掉1分，不過崔南回穩三振阿德梅斯，對查普曼也飆K，化解滿壘危機。

大谷翔平今天單場敲出兩支二壘安打，打擊率上升到2成83，攻擊指數1.012，跑回本季第139分。

韋伯。（法新社）韋伯。（法新社）

