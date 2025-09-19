高球》法國巴黎銀行財富管理連10年冠名贊助TLPGA 傳承賽

法國巴黎銀行台灣區負責人寶森（Bruno Boussard）接受台灣女子職業高爾夫協會理事長劉依貞致贈感謝獎牌（法國巴黎銀行提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕法國巴黎銀行財富管理連10年冠名贊助TLPGA 傳承賽（法國巴黎銀行財富管理傳承賽）。法國巴黎銀行台灣區負責人寶森（Bruno Boussard）強調，贊助這項賽事不僅需長期投入，更象徵法巴對卓越、延續與培育未來人才三大核心價值的堅持。

寶森表示：「這場比賽有別於一般的職業賽事，它讓經驗豐富的選手與新秀同場競技、交流與學習；這樣的世代對話與傳承理念，正好與我們在財富管理中協助家庭跨世代規劃的精神不謀而合。」

法巴10年來透過這場比賽，見證許多有潛力的年輕選手在賽事中嶄露頭角，也看到無數感人的師徒情誼與成長故事。如今，法國巴黎銀行財富管理傳承賽已成為 TLPGA 巡迴賽中最受期待賽事之一，不僅獨具前瞻性，也充滿溫度與啟發性，成功打造出專屬台灣女性高球菁英的傳承舞台。

法巴在法國當地、乃至全世界各地都是重量級的一級網球贊助商，與法國網球公開賽的深度連結更是膾炙人口，對網球運動的投入超過半世紀。

法巴看中台灣女子職業高球，因TLPGA傳承賽在於其世代共融、女性培力、傳承精神的設計，與法巴財富管理服務最重視的跨世代規劃與永續理念高度一致。寶森透露，該銀行很多台灣客戶都打高球，「我們在全球持續深耕網球的同時，在台灣選擇支持高球這不是矛盾，而是全球一致下的在地共鳴。這也正是我們作為一家國際銀行，在地經營的關鍵精神。」

高球比賽瞬息萬變、突如其來的一陣風、一個果嶺推桿判讀閃失，都可能讓戰局風雲變色。寶森表示TLPGA 比賽展現女性選手在競技場上的專業與韌性，這些特質其實跟法巴面對市場挑戰時所秉持的精神非常一致。因此，「我們很榮幸能夠透過這個平台，實踐法巴『The bank for a changing world』的品牌承諾。」

展望未來，法巴將持續在台灣推動女性運動發展、青年人才培育與永續傳承理念。同時，法巴也計劃深化與TLPGA 合作，讓這項賽事成為更多年輕選手圓夢的舞台。「對我們來說，法國巴黎銀行財富管理傳承賽不僅是一場高球賽事，更是一場關於價值、願景與責任的交流。」

