體育 競技運動

秋季盃》台灣近年最強110跨欄名將陳奎儒 考慮10月全運會後退役

2025/09/19 12:55

陳奎儒。（記者林岳甫攝）陳奎儒。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕曾在世大運、亞運拿過獎牌的「台灣欄神」陳奎儒，近年飽受傷勢所苦，導致訓練都斷斷續續，即將滿32歲的陳奎儒今天在臺北市秋季全國田徑公開賽首度鬆口萌生退意，他期許其他學弟能持續進步，他也願意轉變身份傳承經驗。

陳奎儒在2017年台北世大運奪銀牌，隔年雅加達亞運再拿銀牌，以及2019年亞錦賽銅牌，同時也參加過東京奧運及多屆世錦賽，堪稱近10年台灣男子110公尺跨欄第1人。

不過，陳奎儒自東京奧運後就開始飽受傷勢所苦，直到現在訓練仍面臨練1週、休1週的狀況，他坦言：「我現在體重、體脂等都已經回到巔峰時期，但就是訓練一直這樣斷斷續續，讓我十分煎熬。」

今年曾飆出13秒58的林翊凱及亞洲U20紀錄保持人吳育廷，皆為陳奎儒國立體大學弟，當教練王國慧繁忙之際，陳奎儒會幫忙觀看學弟訓練狀況，並同步進行經驗傳承，他期許兩位學弟能持續進化。

今年10月全國運動會在陳奎儒家鄉雲林登場，身為地主的陳奎儒笑說，「自己從雲林出生，很剛好田徑生涯也有機會在雲林結束！」他有意把全運會視為自己的生涯最終回，不過還是會積極調整，克服傷勢問題，全力拚登上頒獎台，為田徑生涯畫下完美句點。

