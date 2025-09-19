晴時多雲

MLB》大谷揮棒後準備「確信步」卻沒開轟！道奇名將分析唯一可能

2025/09/19 13:15

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天猛敲2支二壘安打，他的首支二壘安打更一度有開轟氣勢，但最終留在場內，連大谷本人在揮棒後原本也準備目送小白球出牆，道奇球評也分析原因。

比賽6局下1出局一壘有人，大谷面對巨人王牌投手羅根‧韋伯（Logan Webb）的第一顆84.4英哩橫掃球，敲出右外野強勁深遠飛球，大谷出棒後自信滿滿，以為這球毫無疑問是他本季第52轟，甚至準備「確信步」，不過最終球打在全壘打牆下方，大谷也在驚覺球不會飛出牆後積極跑壘，敲出二壘安打。

大谷這支二壘安打，擊球初速107.8英哩、仰角23度，飛行距離則為362英呎。轉播單位《SportsNet LA》球評、前道奇名投賀西瑟（Orel Hershiser）分析：「這球帶著很強的上旋（Topspin），這就是沒能形成全壘打的唯一原因，擊球力量與速度都已經足夠飛過大牆，但因為強烈上旋，最後只形成二壘安打。」

大谷翔平今天單場敲出兩支二壘安打，打擊率上升到0.283，攻擊指數1.012，跑回本季第139分。

