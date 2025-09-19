晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》山本由伸連3場好投0勝！ 竟寫史上最悲情紀錄

2025/09/19 13:20

山本由伸。（美聯社）山本由伸。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本好手山本由伸，今天面對巨人雖投出6次四壞保送創生涯新高，仍用108球僅被打1安飆7K表現力保不失，只不過球隊並未給他火力支援讓他無緣取勝，同時寫下一項史上最悲情紀錄。

山本由伸本場用108球投5.1局，被打1支安打，送出7次三振與6次四壞保送，防禦率下降至2.58，但球隊直到他被換下場後，才在6局下半得分，最終本場比賽的勝投由6局接替山本的崔爾（Jack Dreyer）拿下。

山本由伸在本月大開無雙，對金鶯前8.2局無安打，後續失1分飆10K僅被打1安無關勝敗，接下來對巨人7局飆10K失1分，同樣也只被打1支安打，今天再次對巨人雖用球數過高導致只投5.1局，但也只被打1支安打，送出7K，三場比賽山本都無關勝敗。

根據《Codify》數據提到，大聯盟史上只有3個投手，可以連續3場先發至少投5局，只被敲1安以下，分別是席斯（Dylan Cease）、派比奧特（Ryan Pepiot）與山本由伸，其中席斯與派比奧特3場先發都奪勝，只有山本由伸1勝難求，堪稱史上最悲情投手。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中