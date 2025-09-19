MLB》山本由伸連3場好投0勝！ 竟寫史上最悲情紀錄

山本由伸。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本好手山本由伸，今天面對巨人雖投出6次四壞保送創生涯新高，仍用108球僅被打1安飆7K表現力保不失，只不過球隊並未給他火力支援讓他無緣取勝，同時寫下一項史上最悲情紀錄。

山本由伸本場用108球投5.1局，被打1支安打，送出7次三振與6次四壞保送，防禦率下降至2.58，但球隊直到他被換下場後，才在6局下半得分，最終本場比賽的勝投由6局接替山本的崔爾（Jack Dreyer）拿下。

請繼續往下閱讀...

山本由伸在本月大開無雙，對金鶯前8.2局無安打，後續失1分飆10K僅被打1安無關勝敗，接下來對巨人7局飆10K失1分，同樣也只被打1支安打，今天再次對巨人雖用球數過高導致只投5.1局，但也只被打1支安打，送出7K，三場比賽山本都無關勝敗。

根據《Codify》數據提到，大聯盟史上只有3個投手，可以連續3場先發至少投5局，只被敲1安以下，分別是席斯（Dylan Cease）、派比奧特（Ryan Pepiot）與山本由伸，其中席斯與派比奧特3場先發都奪勝，只有山本由伸1勝難求，堪稱史上最悲情投手。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法