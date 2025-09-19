晴時多雲

體育 即時新聞

辜仲諒主持亞錦賽開幕 高院裁准2億解除限制出境

2025/09/19 13:16

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒。（資料照）中國信託慈善基金會董事長辜仲諒。（資料照）

〔記者楊國文／台北報導〕中國信託慈善基金會董事長辜仲諒被控涉嫌澄清湖大樓購地案，台北地院將他判刑7年8月、並限制出境、出海及接受科技監控，辜以擔任亞洲棒協理事長身分，聲請9月22日在中國福建省主持第31屆亞洲棒球錦標賽開幕典禮、及參與21日的賽前工作會議為由，聲請解除9月21日至23日的限制出境、出海及科技設備監控；高等法院審酌辜有親自出席必要，裁定辜需提出2億保證金後，准予暫時解除本月22、23日限制出境等處分，並責付律師葉建廷。

辜仲諒聲請指出，他擔任亞洲棒協理事長，而亞洲棒協於9月22日在中國福建省平潭主辦第31屆亞洲棒球錦標賽，他必須到場主持事開幕典禮，及參與9月21日的賽前工作會議，由於此行程具公益性，有親自出席的必要性及急迫性，他的辯護律師葉建願擔任其受責付人，陪同他出國、返國。

辜仲諒指出，他之前多次聲請出國，均經法院准許暫時解除限制出境，亦均遵期回國，請求高院批准解除9月21日至23日的限制出境、出海及科技設備監控。

高等法院審理指出，辜仲諒因涉嫌澄清湖大樓購地案，一審被以違反銀行法、證交法的特別背信罪，判7年8月徒刑並限制出境、出海及接受科技監控，目前上訴高院審理中。

但高院審理認為，第31屆亞洲棒球錦標賽22日下午5點半舉行開幕典禮，辜仲諒須以亞洲棒協會長身分，主持開幕典禮並致詞，經綜合考量該賽事性質、參與隊伍、與會性質、任務、賽事地點等，辜確有有親自出席必要。

高院審酌，辜仲諒先前多次經法院暫時解除限制出境、出海後，皆遵期返國，加上辜此次出境具相當公益目的，高有暫時解除限制出境、出海及科控必要，另外，因亞錦賽在中國福建省平潭舉行，並無政府官員擔任受責付人，僅葉建廷律師提出聲明書表示願受高院責付，對防止辜仲諒逃亡仍不無助益。

高院裁定，准許辜仲諒提出2億元保證金後，自9月22日起至23日止，暫時解除限制出境、出海及科技監控，並責付葉建廷，此特定期間屆滿後，即恢復境管及科控，並發還2億元保證金。若逾期未入境，將依法沒入保證金，及進行後續處分。

不過，高院考量9月21日無正式賽事活動，辜是主張單純參與工作會議，可由其他專業幕僚或相關人員代替，辜沒有親自出面必要性，此部分聲請予以駁回。全案可抗告。

辜仲諒日前以赴日本參加U18世界盃棒球賽決賽及閉幕典禮等事由，聲請解除限制出境等處分，高院裁定辜提出1.5億元保證金後，自9月13日至15日解除限制出境、出海及科技監控，並責付外交部長林佳龍、運動部政次鄭世忠及律師葉建廷。

