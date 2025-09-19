晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》山本由伸喊話未來超越道奇神獸克蕭！佛里曼盛讚、感謝他好投

2025/09/19 13:51

山本由伸。（美聯社）山本由伸。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本王牌山本由伸今天對巨人雖然送出6保送創單場新高，但5.1局投球仍飆出7次三振沒有失分，幫助球隊2：1獲勝。賽後山本也談到陣中塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）季後將退休的消息，坦言有點難過。

山本在今年7月10對釀酒人賽前，與克蕭一起進行傳接球，克蕭甚至還給予山本動作上的指導。當得知克蕭即將退休，山本坦言衝擊很大，「他是如此偉大的存在，所以心中感到有點悲傷。但過去2年能和他當隊友，對我的棒球生涯是很大的加分，讓我獲得無可取代的經驗，也學到很多東西，他在球隊裡的存在感無疑是最強烈的。」

山本由伸也下定決心喊話：「我真心希望，自己能夠成為像克蕭那樣的王牌投手，並且有朝一日，能夠超越這位偉大的前輩，為此我會繼續努力。」

山本由伸今天投出單場第6次四壞保送創下生涯新高，但最終仍力保不失，繳出5.1局7K無失分的成績單。道奇MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）賽後也稱讚山本，並感謝地表示：「他每次都能替我們繳出精湛的投球內容。」

佛里曼表示，或許山本會說自己今天狀態並非最佳，但他依然能無失分退場，「我們最近已經很習慣看他投6、7局，飆出雙位數三振了，這就是好投手該做到的事。今天保送數對他來說可能比預期多，但他仍奮戰到底，實在令人驚艷。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中