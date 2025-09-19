MLB》山本由伸喊話未來超越道奇神獸克蕭！佛里曼盛讚、感謝他好投

山本由伸。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕道奇日本王牌山本由伸今天對巨人雖然送出6保送創單場新高，但5.1局投球仍飆出7次三振沒有失分，幫助球隊2：1獲勝。賽後山本也談到陣中塞揚神獸克蕭（Clayton Kershaw）季後將退休的消息，坦言有點難過。

山本在今年7月10對釀酒人賽前，與克蕭一起進行傳接球，克蕭甚至還給予山本動作上的指導。當得知克蕭即將退休，山本坦言衝擊很大，「他是如此偉大的存在，所以心中感到有點悲傷。但過去2年能和他當隊友，對我的棒球生涯是很大的加分，讓我獲得無可取代的經驗，也學到很多東西，他在球隊裡的存在感無疑是最強烈的。」

山本由伸也下定決心喊話：「我真心希望，自己能夠成為像克蕭那樣的王牌投手，並且有朝一日，能夠超越這位偉大的前輩，為此我會繼續努力。」

山本由伸今天投出單場第6次四壞保送創下生涯新高，但最終仍力保不失，繳出5.1局7K無失分的成績單。道奇MVP強打佛里曼（Freddie Freeman）賽後也稱讚山本，並感謝地表示：「他每次都能替我們繳出精湛的投球內容。」

佛里曼表示，或許山本會說自己今天狀態並非最佳，但他依然能無失分退場，「我們最近已經很習慣看他投6、7局，飆出雙位數三振了，這就是好投手該做到的事。今天保送數對他來說可能比預期多，但他仍奮戰到底，實在令人驚艷。」

