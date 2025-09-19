籃球新聞盃》運動部長李洋 首次公開打籃球真的會上籃

李洋「新聞盃籃球錦標賽」秀球技。（記者塗建榮攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕一年一度籃球記者盛事「新聞盃籃球錦標賽」15日在中正運動中心點燃戰火，新成立的運動部依循過往體育署傳統，將由部內同仁組隊參賽，部長李洋今日親自披上戰袍於率隊與籃球記者聯隊切磋球技，他也相當喜歡在籃球場上奔馳的感覺。

李洋過去就相當喜愛籃球，如今也首度公開打籃球，之前也跟運動部同仁一起練球培養默契。

請繼續往下閱讀...

李洋在首節剩5分54秒先投進2分，率運動部打出7：0猛攻，且李洋再來還接獲機要傅思凱的妙傳，這次上籃沒放槍漂亮擺進2分，運動部也發揮犀利進攻，首節打完14：1領先記者聯隊，記者聯隊在第二節一波13：0回擊，並一度追成16：16，再來雙方一路激戰

李洋此仗也是努力表現，還為了救球飛出場外，展現運動家精神，他拿到5分，運動部則以36：27收下這場勝利。

李洋「新聞盃籃球錦標賽」秀球技。（記者塗建榮攝）

李洋「新聞盃籃球錦標賽」秀球技。（記者塗建榮攝）

李洋「新聞盃籃球錦標賽」秀球技。（記者塗建榮攝）

李洋「新聞盃籃球錦標賽」秀球技。（記者塗建榮攝）

李洋「新聞盃籃球錦標賽」秀球技。（記者塗建榮攝）

李洋「新聞盃籃球錦標賽」秀球技。（記者塗建榮攝）

李洋參與「新聞盃籃球錦標賽」。（記者塗建榮攝）

李洋「新聞盃籃球錦標賽」秀球技。（記者塗建榮攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法