晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

籃球新聞盃》運動部長李洋 首次公開打籃球真的會上籃

2025/09/19 15:05

李洋「新聞盃籃球錦標賽」秀球技。（記者塗建榮攝）李洋「新聞盃籃球錦標賽」秀球技。（記者塗建榮攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕一年一度籃球記者盛事「新聞盃籃球錦標賽」15日在中正運動中心點燃戰火，新成立的運動部依循過往體育署傳統，將由部內同仁組隊參賽，部長李洋今日親自披上戰袍於率隊與籃球記者聯隊切磋球技，他也相當喜歡在籃球場上奔馳的感覺。

李洋過去就相當喜愛籃球，如今也首度公開打籃球，之前也跟運動部同仁一起練球培養默契。

李洋在首節剩5分54秒先投進2分，率運動部打出7：0猛攻，且李洋再來還接獲機要傅思凱的妙傳，這次上籃沒放槍漂亮擺進2分，運動部也發揮犀利進攻，首節打完14：1領先記者聯隊，記者聯隊在第二節一波13：0回擊，並一度追成16：16，再來雙方一路激戰

李洋此仗也是努力表現，還為了救球飛出場外，展現運動家精神，他拿到5分，運動部則以36：27收下這場勝利。

李洋「新聞盃籃球錦標賽」秀球技。（記者塗建榮攝）李洋「新聞盃籃球錦標賽」秀球技。（記者塗建榮攝）

李洋「新聞盃籃球錦標賽」秀球技。（記者塗建榮攝）李洋「新聞盃籃球錦標賽」秀球技。（記者塗建榮攝）

李洋「新聞盃籃球錦標賽」秀球技。（記者塗建榮攝）李洋「新聞盃籃球錦標賽」秀球技。（記者塗建榮攝）

李洋「新聞盃籃球錦標賽」秀球技。（記者塗建榮攝）李洋「新聞盃籃球錦標賽」秀球技。（記者塗建榮攝）

李洋「新聞盃籃球錦標賽」秀球技。（記者塗建榮攝）李洋「新聞盃籃球錦標賽」秀球技。（記者塗建榮攝）

李洋「新聞盃籃球錦標賽」秀球技。（記者塗建榮攝）李洋「新聞盃籃球錦標賽」秀球技。（記者塗建榮攝）

李洋參與「新聞盃籃球錦標賽」。（記者塗建榮攝）李洋參與「新聞盃籃球錦標賽」。（記者塗建榮攝）

李洋「新聞盃籃球錦標賽」秀球技。（記者塗建榮攝）李洋「新聞盃籃球錦標賽」秀球技。（記者塗建榮攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中