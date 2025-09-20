林俊易爭中國大師賽決賽門票、林哲瑄告別之旅 今日賽事預告與轉播

林俊易。（資料照，法新社）

大聯盟今天有3場轉播，洋基在客場面對金鶯，洋基派出右投沃倫（Will Warren）先發，面對金鶯先發左投羅傑斯（Trevor Rogers）；響尾蛇在主場面對費城人，響尾蛇推出右投尼爾森（Ryne Nelson）先發，迎戰費城右投「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）。

太空人在主場面對水手，太空人派出右投布朗（Hunter Brown），面對水手明星強投布萊恩．沃（Bryan Woo）。兩隊目前戰績同為84勝69敗，今起雙方展開3連戰，將爭奪美西龍頭寶座。

中國大師賽4強戰，台灣男單好手林俊易將強碰大會第2種子的丹麥好手安童森（Anders Antonsen），爭奪決賽門票。

中職今天有3場比賽，統一獅在澄清湖球場面對樂天桃猿，獅隊派出洋投蒙德茲，迎戰桃猿本土左投林子崴；中信兄弟在洲際球場面對味全龍，兄弟推本土左投魏碩成，迎戰味全洋投鋼龍。

富邦悍將在大巨蛋面對台鋼雄鷹，悍將推出洋投魔力藍，對決台鋼本土左投江承諺；富邦悍將今、明天在大巨蛋對台鋼雄鷹，今年季後引退的富邦球星林哲瑄，教練團都計畫讓他出賽。林哲瑄本週打完後，生涯將畫下句點。

MLB

07：00 洋基 VS 金鶯 緯來體育

08：00 水手 VS 太空人 愛爾達體育1台

09：20 費城人 VS 響尾蛇 華視、東森洋片

日職

13：00 廣島鯉魚 VS 讀賣巨人 DAZN 1、DAZN 3

13：00 千葉羅德 VS 日本火腿 DAZN 2

BWF 中國名人賽

10：00 四強（上）

17：00 四強（下）

轉播：愛爾達體育3台

拉沃盃

10：00 拉沃盃 第1日（下） 、愛爾達體育4台

台灣職業排球聯賽 TPVL 熱身賽

15：00 東京巨熊 VS 台鋼天鷹 緯來體育、愛爾達體育4台

17：00 北海道 VS 台中連莊 愛爾達體育4台

中職

16：00 樂天桃猿 VS 統一獅 DAZN 1、愛爾達體育1台

17：00 台鋼雄鷹 VS 富邦悍將 MOMO TV、愛爾達體育2台

17：00 味全龍 VS 中信兄弟 緯來體育

英超

19：20 利物浦 VS 艾佛頓 第5輪

21：50 布萊頓 VS 托特納姆熱刺 第5輪

轉播：愛爾達體育1台

F1 世界一級方程式賽車 亞塞拜然站

19：45 排位賽 緯來體育、愛爾達體育4台

林哲瑄。（資料照，記者林正堃攝）

