競技運動 其它

全運會》林昀儒／廖振珽桌球男雙3連霸 拚滿7局險勝台南勁敵

2025/09/19 15:40

林昀儒（左）與廖振珽男雙衛冕。（取自雲林全運會官網）林昀儒（左）與廖振珽男雙衛冕。（取自雲林全運會官網）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕114年雲林全國運動會桌球男子雙打金牌戰，重演上屆龍爭虎鬥戲碼，左右合拍的台北市林昀儒／廖振珽拚滿7局，終以局數4：3（11：5、8：11、11：4、9：11、11：6、6：11、12：10）險勝台南市勁敵楊子儀／莊家權，完成3連霸。

「又遇到他們，有做好打硬仗的準備，臨場真的也很難打，還好力穩陣腳。」世界排名11的「沉默刺客」林昀儒，昨男子團體決賽獨拿兩點率台北市力退台南市完成衛冕，其中雙打他就與昔日搭檔廖振珽聯手以局數3：1逆轉甫獲全國錦標賽男雙銀牌的楊子儀／莊家權。

隔天雙方人馬再相逢，林昀儒／廖振珽又延續這股氣勢，再接再厲增添金喜，賽後林昀儒也特地向觀眾席上熱情加油的球迷致意：「謝謝大家，我會繼續努力，希望下次能更進步。」

至於廖振珽則表示，其實今天身體狀況欠佳，感覺動作有點偏慢，許多球都差一點，還沒到位就搶著打，出現不少失誤，「很高興結果還是好的，至少沒有拖累昀儒，晚上應該請他吃飯。」

