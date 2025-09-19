中職》徐若熙有望旅外！ 葉總：沒意外應該會出去

味全龍投手徐若熙。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍徐若熙昨天對台鋼雄鷹隊先發6局掉4分，吞下本季第7敗，對於近2場球速下滑，味全總教練葉君璋直言，徐若熙的體重相較季初已瘦4公斤，加上打經典賽資格賽，球季拉得比較長，「現在的他，每一顆球都是新的感受。」

徐若熙去年投94.2局，今年108局，加上提前開機參加WBC，累積局數已達110多局，葉總認為身體強度會有影響，也會出現很多狀況，像是球速下滑，「他明年就會知道，94局後是什麼感覺，懂得怎麼去準備。」

徐若熙季後有機會旅外備受關注，葉總對他很有信心，今天強調：「如果沒有意外，應該會出去了。」葉總認為，國外隊伍不會只看近期的1、2場比賽，畢竟已看過那麼多好比賽。

徐若熙固然有機會挑戰投球規定局數的120局，葉總坦言，要拚這項紀錄不是太有意義，「如果球隊仍然很有競爭力，當然會撐，但球隊狀況也不是太好。」

關於徐若熙剩餘球季的先發場數，葉總仍在考慮中，「下次是一定有的，有沒有第2次要再看看。」他也建議徐若熙，每一場比賽都當作本季的最後一場去準備，「這樣會比較有好的效果。」

