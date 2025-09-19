晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》天氣炎熱食慾不振 徐若熙較季初瘦4公斤

2025/09/19 17:07

味全龍投手徐若熙。（記者陳逸寬攝）味全龍投手徐若熙。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍徐若熙昨天對台鋼雄鷹隊先發6局掉4分，吞下本季第7敗，近2場最速是149公里、151公里，跟季初的156公里有落差，今年天候體感特別炎熱，難免降低徐若熙的食慾，從季初在經典賽資格賽的77-78公斤已下滑4公斤，總教練葉君璋認為是球速下滑原因之一。

徐若熙去年投94.2局，今年108局，加上提前開機參加WBC，累積局數已達110多局，葉總透露他的體重相較季初下滑4公斤。雖然相較往年相比，徐若熙不認為4公斤有特別多，但也坦言食慾比較不好。

徐若熙表示，疲勞感導致有點沒食慾，像昨天練完球，可能流太多汗或是熱到一定程度就不太想吃東西，「但還是要強迫自己喝高蛋白。」過去幾個賽季，他靠「硬吃」吃到最胖的數字是82公斤，但也感覺身體有點笨重。談到理想的體重，徐若熙說，「目標其實是85-90公斤。」

徐若熙差12局就能達到規定投球局數的120局，但由於味全龍本季漸漸失去競爭力，葉總認為撐到120局沒太大意義，徐若熙則說，「多少會想達成，至於怎麼安排就看總教練，我就是好好準備下一次的先發。」

味全龍投手徐若熙。（記者陳逸寬攝）味全龍投手徐若熙。（記者陳逸寬攝）

