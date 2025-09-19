MLB》首度以後援登板讓佐佐木朗希感到不安 坦言當中繼投手很難

佐佐木朗希。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇「令和怪物」佐佐木朗希今天在小聯盟3A以後援身分登板，丟1局賞2次三振無失分，最快球速100.1英哩（約161公里）。佐佐木朗希賽後受訪坦言，擔任中繼投手真的很難，也有點感到不安。

道奇3A今與水手3A之戰，佐佐木朗希在第5局登板後援，共投1局用16球有11顆好球，沒有失分，賞2次三振、丟1次保送。佐佐木朗希本季在3A出賽6場有5場先發，防禦率為6.41。

日媒《Sponichi Annex》報導，佐佐木朗希表示，因為不知道何時會被叫上場，因此熱身的時機點必須抓早一點，然後保持隨時可以傳接球的狀態。他提到在身體冷卻的狀況傳接球，感覺到有些不同。

「我對擔任先發有執著。」佐佐木朗希坦言，「中繼有中繼的難處，因為沒有做過，所以感到不安。」

佐佐木朗希說，已經和球隊談好明年以先發為主，因此這時候做出轉後援的決定很容易，但中繼真的很難，不覺得自己適合，「考慮到剩餘比賽的情況，比起不投，還是上場投球比較好。」

佐佐木朗希預計會在美國時間星期日再度以後援登板，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後表示，「第一步是他給自己機會，同意進牛棚，接下來是他必須要表現出來，今晚他做到了，表現非常好。我們再看看星期天的狀況，然後讓球團作出決定。」

今年是佐佐木朗希旅美第一個賽季，本季在大聯盟先發8場，拿到1勝1敗、防禦率4.72的成績，共投34.1局賞24次三振，丟22次保送、3次觸身球，被打擊率為2成25，每局被上壘率為1.49。佐佐木朗希在5月中旬因右肩夾擠症候群進傷兵名單，從8月中旬開始到小聯盟3A進行復健賽。

Roki Sasaki tonight outta the bullpen:



1 IP

0 ER

2 K

1 BB

5 whiffs



Averaged 98.9-mph on his fastball and hit 100 pic.twitter.com/aodjx3aDQR — Blake Harris （@BlakeHHarris） September 19, 2025

