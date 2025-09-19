晴時多雲

跆拳道》世大運金牌楊長螢領銜 台北城市盃捍衛主場榮耀

2025/09/19 17:56

台北城市盃19日開幕。（大會提供）台北城市盃19日開幕。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025台北城市盃跆拳道邀請賽本月20至22日將於台北體育館舉行，本屆多達22支國內外隊伍角逐，世界大學運動會金牌楊長螢等台灣好手誓言捍衛主場，全力留下獎牌。

台北城市盃已邁入第15年，今年包括日本、南韓、馬來西亞、泰國、新加坡等亞洲勁旅都未缺席，還有選手遠從美國加州組隊共襄盛舉，至於守土有責的台將，由2025年萊茵魯爾世大運品勢女團金牌楊長螢、2024年美國公開賽青少年組金牌蔡昇良等人代表「台北隊」出擊。

來自萬華的楊長螢，目前就讀台灣師範大學，第3次參賽的她本屆出戰品勢17歲以上個人組，「其實之前還有來表演過，城市盃是台灣很大的比賽，希望大家加油，只要平常心面對，相信無論任何都可以做得很好。」至於彰化師範大學的蔡昇良，則是台北市南港人，身高已達191公分，雖然出道多年，卻是首次角逐城市盃，「之前很想比，但都剛好遇到比賽，很期待自己這次的表現，希望能替北市留下金牌！」

蔡昇良出征17歲以上74公斤級，同量級中算高䠷的他升上成人賽事仍有無法適應之處，「強度、技術、對抗都有差距，還在努力精進自己。」由於獨特身材條件，蔡昇良常偷師身高比他還高5公分的前輩劉威廷，並從練習中找到信心，「技擊類就是要敢打，出國比賽時看到國外選手很主動積極，無論世界排名如何都全力以赴，希望能跟他們看齊。」

楊長螢（左）、蔡昇良「最萌身高差」對打畫面逗趣。（大會提供）楊長螢（左）、蔡昇良「最萌身高差」對打畫面逗趣。（大會提供）

