中職》討論很久林智平的先發被「拔掉」 樂天教頭說明考量

〔記者羅志朋／桃園報導〕樂天桃猿兩大老將林智平、林泓育，近7場分別扛3、4棒，只是今天賽前教練團討論、研究許久，最終決定把「先發3棒三壘手 林智平」的牌子拿下來，換余德龍先發上陣，此役兩人暫時無緣連線。

樂天總教練古久保健二表示，林智平下半身有點緊繃，幾乎每一場都出賽，他也很努力，只是教練團內心已經有個底，在近期連戰當中，勢必有一場會讓他休息。

40歲的林智平透露，右後大腿和右膝不適已持續很長一段時間，畢竟年紀也大了，體力和恢復狀況不如以往，現在靠意志力在支撐，球隊正值爭奪季後賽門票關鍵時刻，自己也希望上場做出貢獻。

林智平是林泓育在文化大學大一屆的學長，兩人從大學到職棒已並肩作戰19年，也是陣中唯二橫跨La new熊、Lamigo桃猿、樂天桃猿的三朝元老，本季林泓育打擊率3成08高居聯盟第2名，林智平2成95暫居第6名，本季林智平主打3棒、林泓育扛4棒，兩人為猿軍攻城掠地，球隊位居戰績A段班，兩大老將功不可沒。

古久保健二說，林智平和林泓育對球隊而言，真的是非常重要的選手，特別兩人又是中心打線支柱。

