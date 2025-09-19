晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》討論很久林智平的先發被「拔掉」 樂天教頭說明考量

2025/09/19 18:04

林智平。（資料照，記者林正堃攝）林智平。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕樂天桃猿兩大老將林智平、林泓育，近7場分別扛3、4棒，只是今天賽前教練團討論、研究許久，最終決定把「先發3棒三壘手 林智平」的牌子拿下來，換余德龍先發上陣，此役兩人暫時無緣連線。

樂天總教練古久保健二表示，林智平下半身有點緊繃，幾乎每一場都出賽，他也很努力，只是教練團內心已經有個底，在近期連戰當中，勢必有一場會讓他休息。

40歲的林智平透露，右後大腿和右膝不適已持續很長一段時間，畢竟年紀也大了，體力和恢復狀況不如以往，現在靠意志力在支撐，球隊正值爭奪季後賽門票關鍵時刻，自己也希望上場做出貢獻。

林智平是林泓育在文化大學大一屆的學長，兩人從大學到職棒已並肩作戰19年，也是陣中唯二橫跨La new熊、Lamigo桃猿、樂天桃猿的三朝元老，本季林泓育打擊率3成08高居聯盟第2名，林智平2成95暫居第6名，本季林智平主打3棒、林泓育扛4棒，兩人為猿軍攻城掠地，球隊位居戰績A段班，兩大老將功不可沒。

古久保健二說，林智平和林泓育對球隊而言，真的是非常重要的選手，特別兩人又是中心打線支柱。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中