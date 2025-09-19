晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》戰神洋將威利斯開箱 交流賽不敵日本島根魔術

2025/09/19 18:06

威力斯。（戰神提供）威力斯。（戰神提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕TPBL台北台新戰神今日在交流賽迎戰日本B1聯盟島根魔術，基德攻下全場最高18分，最終以70：83吞下敗仗。

戰神總教練許皓程指出，第三節進攻當機之外，防守強度不足是輸球的關鍵，「團隊需要從訓練開始就展現穩定度，才能在整場比賽中都有好的發揮」，他更進一步提到，遇到狀況時不能只依靠個人能力解決問題，「要記住用團隊力量去面對比賽。」技術教練瓊斯則鼓勵球員，把專注度和積極度拉回來，並在比賽中持續保持，就能收下好的結果。

洋將威力斯則在上週日抵台後首次披上戰袍，貢獻15分。他坦言仍受到時差影響，「還沒完全調整好」，但也表示戰神是一支很棒的團隊，相信隨著訓練累積，狀況會越來越好。

迎接新賽季的到來，戰神將於週日下午三點在新光三越台北站前店舉辦《戰友們 戰前見！－台北戰神開季見面會》，陳冠全、黃聰翰、雷蒙恩、錢肯尼與Taishin Wonders柳柳、素泳將到場與球迷同樂，現場將發送限量90組合照券，可以近距離與球員及啦啦隊合影，還有趣味互動遊戲，一同陪伴戰友度過歡樂午後。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中