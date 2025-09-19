TPBL》戰神洋將威利斯開箱 交流賽不敵日本島根魔術

威力斯。（戰神提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者吳孟儒／綜合報導〕TPBL台北台新戰神今日在交流賽迎戰日本B1聯盟島根魔術，基德攻下全場最高18分，最終以70：83吞下敗仗。

戰神總教練許皓程指出，第三節進攻當機之外，防守強度不足是輸球的關鍵，「團隊需要從訓練開始就展現穩定度，才能在整場比賽中都有好的發揮」，他更進一步提到，遇到狀況時不能只依靠個人能力解決問題，「要記住用團隊力量去面對比賽。」技術教練瓊斯則鼓勵球員，把專注度和積極度拉回來，並在比賽中持續保持，就能收下好的結果。

請繼續往下閱讀...

洋將威力斯則在上週日抵台後首次披上戰袍，貢獻15分。他坦言仍受到時差影響，「還沒完全調整好」，但也表示戰神是一支很棒的團隊，相信隨著訓練累積，狀況會越來越好。

迎接新賽季的到來，戰神將於週日下午三點在新光三越台北站前店舉辦《戰友們 戰前見！－台北戰神開季見面會》，陳冠全、黃聰翰、雷蒙恩、錢肯尼與Taishin Wonders柳柳、素泳將到場與球迷同樂，現場將發送限量90組合照券，可以近距離與球員及啦啦隊合影，還有趣味互動遊戲，一同陪伴戰友度過歡樂午後。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法