中職》岳東華有個美技動作 李凱威讚嘆：我做不來

李凱威。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍李凱威今年守備再進化，本季僅發生3次失誤，守備率高達0.995，如果持續到球季結束，將寫下達標票選門檻二壘手史上最高守備率紀錄，加上中信兄弟岳東華遇到守備低潮，李凱威很有機會奪下隊史首見的金手套4連霸。

李凱威在2022年仍是單季12次失誤的二壘手，在守備教練劉榮華加入味全調教過後，守備穩定度年年進步，今年守備率逼近「歷史級別」。過去達陣票選門檻（80場）的二壘手，最少失誤是2023年岳東華和李凱威的4次失誤，今年李凱威有望打破自己保有的聯盟紀錄。

請繼續往下閱讀...

李凱威坦言，在美技這塊確實沒有特別驚艷，但那只是加分題，自己覺得最難的是「不怎麼樣的一般球」，那才是最難處理的，「越簡單、越規律的球，越有可能不會細心去處理，非常考驗專注度和細節。」

告別2022年的單季雙位數失誤，李凱威近3年的守備穩定度令人有感，從2023年連續327次守備機會無失誤刷新二壘手史上最長紀錄，今年更是以連續421次再破紀錄，且紀錄仍持續堆高中。

談到最大的改變，李凱威自評是傳球有變得比較好，「像是雙殺的轉傳差滿多的，劉教練來了之後有教我一些東西，幫助我的傳球更加穩定。」

近年的二壘手金手套爭奪，年年都上演岳東華和李凱威的激烈競爭，李凱威靠出色的穩定度奪下3連霸，岳東華仍在尋求第1座，而今年兩人的較勁在近期出現分水嶺，岳東華在8、9月合計多達6次失誤，本季已累積10次失誤，被李凱威拉開差距。

岳東華靠高超的運動能力，無論在國際舞台或中職都有不少華麗的美技，李凱威直言，岳東華與地板平行的飛撲是他做不來的動作。談到兩人近年的較勁，李凱威說，「這是良性競爭，可以互相刺激，讓彼此的守備更好。其實還有靖凱，他在二壘也是『美技製造機』。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法