晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》岳東華有個美技動作 李凱威讚嘆：我做不來

2025/09/19 18:17

李凱威。（記者陳逸寬攝）李凱威。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍李凱威今年守備再進化，本季僅發生3次失誤，守備率高達0.995，如果持續到球季結束，將寫下達標票選門檻二壘手史上最高守備率紀錄，加上中信兄弟岳東華遇到守備低潮，李凱威很有機會奪下隊史首見的金手套4連霸。

李凱威在2022年仍是單季12次失誤的二壘手，在守備教練劉榮華加入味全調教過後，守備穩定度年年進步，今年守備率逼近「歷史級別」。過去達陣票選門檻（80場）的二壘手，最少失誤是2023年岳東華和李凱威的4次失誤，今年李凱威有望打破自己保有的聯盟紀錄。

李凱威坦言，在美技這塊確實沒有特別驚艷，但那只是加分題，自己覺得最難的是「不怎麼樣的一般球」，那才是最難處理的，「越簡單、越規律的球，越有可能不會細心去處理，非常考驗專注度和細節。」

告別2022年的單季雙位數失誤，李凱威近3年的守備穩定度令人有感，從2023年連續327次守備機會無失誤刷新二壘手史上最長紀錄，今年更是以連續421次再破紀錄，且紀錄仍持續堆高中。

談到最大的改變，李凱威自評是傳球有變得比較好，「像是雙殺的轉傳差滿多的，劉教練來了之後有教我一些東西，幫助我的傳球更加穩定。」

近年的二壘手金手套爭奪，年年都上演岳東華和李凱威的激烈競爭，李凱威靠出色的穩定度奪下3連霸，岳東華仍在尋求第1座，而今年兩人的較勁在近期出現分水嶺，岳東華在8、9月合計多達6次失誤，本季已累積10次失誤，被李凱威拉開差距。

岳東華靠高超的運動能力，無論在國際舞台或中職都有不少華麗的美技，李凱威直言，岳東華與地板平行的飛撲是他做不來的動作。談到兩人近年的較勁，李凱威說，「這是良性競爭，可以互相刺激，讓彼此的守備更好。其實還有靖凱，他在二壘也是『美技製造機』。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中