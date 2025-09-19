中職》道奇名投克蕭宣布退休 胡金龍：等著進名人堂

統一獅胡金龍。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕道奇傳奇左投克蕭今天無預警宣布退休，他在大聯盟初登板時，先發游擊手是今年也要引退的胡金龍，胡金龍表示，早上看到新聞滿驚訝的，沒想到兩人在同一年引退，克蕭能投到37歲很不簡單，「接下來就等著進名人堂了。」

克蕭首次在大聯盟出賽是2008年5月25日，在道奇主場對紅雀交出6局失2分的優質先發，該役胡金龍先發守游擊打第8棒。胡金龍表示，克蕭進道奇才18歲，在隊上大家都叫他「Kid」或「Kersh」，以高中畢業的投手來說，他的能力算是超齡，大家都覺得克蕭以後會很有成就。

胡金龍指出，克蕭的直球均速有95、96英里，不但是有球速的左投，變化球也很有水準，有4種球路可以投到好球帶，大聯盟初登板不只他印象深刻，應該是每個人都很驚艷，但克蕭的個性很Nice、很謙虛，與場上是完全不同的人，「他在場下就溫溫的，在場上就很認真、很想贏。」

胡金龍是唯一與克蕭對決過的台灣打者，2011年5月8日代打被三振，「當然記得啊！我那時候在大都會，以為他會投直球，結果全部丟變化球，在他的生涯3000Ｋ中也貢獻1Ｋ，他最厲害的是曲球，掉的幅度超大的，打者根本沒有擊球點，配合他的投球動作，創造的共軌很漂亮。」

胡金龍指出，大聯盟比賽的強度很高，投手又是消耗品，克蕭不但可以投到37歲，今年還有能力拿到10勝，可以主宰大聯盟10幾年真的很不簡單，「他也辛苦了，以他的成績，接下來就等著進名人堂了。」

