體育 棒球 中職

中職》年度MVP 張閔勛力薦「冷門人選」

2025/09/19 18:29

朱承洋。（資料照，記者林正堃攝）朱承洋。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕今天賽前樂天桃猿捕手張閔勛與媒體閒聊中職年度個人獎項話題，突然間，他冷不防地推薦隊友朱承洋有資格入圍年度MVP名單，因為成績實在太銷魂了，對球隊貢獻也很大。

攤開朱承洋本季投球成績單，出賽47場其中22場擔任最後一任投手，總計投了46.2局飆出53K，另有9次四死球，戰績5勝2敗15次中繼成功和12次救援成功，防禦率0.39、被打擊率1成88、每局被上壘率0.84，數據確實傲人。

對於張閔勛的力薦，朱承洋大感驚訝，直說沒想那麼多，他表示，季前設定目標拿下中繼王，但現在看起來應該沒機會了，現階段希望拿下15次中繼成功和15次救援成功；中職史上還不曾出現單季「15中繼-15救援」的投手。

事實上，朱承洋的角色並非單純的守護神，他有過半場次是以中繼投手身分登板，以中繼角色奪得年度MVP獎項，最有名的例子當屬2011年中日龍右投浅尾拓也。

2011年浅尾拓也出賽79場共投87.1局，戰績7勝2敗45次中繼成功和10次救援成功，防禦率0.41、每局被上壘率0.82，不但拿下央聯中繼王和投手金手套，同時榮膺央聯年度MVP，當時他與岩瀨仁紀共組中日龍最強鐵牛棚。

