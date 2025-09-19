TPVL熱身賽》劉鴻敏拿31分無用 雲豹僅1洋將激戰5局敗給連莊

施琅拿31分（TPVL提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕TPVL台灣職業排球聯盟元年熱身賽今天在天母體育館點燃戰火，首戰就打滿5局，耗時2小時13分鐘，台中連莊以3：2險勝桃園雲豹飛將，搶下勝利。

TPVL由連莊、雲豹、台鋼天鷹和台北伊斯特共4隊組成，聯盟也在熱身賽找來日本東京巨熊、北海道Voreas來台交流，讓各隊在下週末例行賽開打前能檢驗訓練成果。

聯盟還鋪上黑色地板，搭配聲光效果，加上啦啦隊熱情助陣，讓球員耳目一新，希望營造出職業球賽風格，而今天熱身賽首戰即使是在平日下午2點開打，仍有不少球迷到場看球，而連莊也和雲豹打好打滿，讓觀眾看了一場蕩氣回腸的5局大戰。

在企業排球聯賽締造3連霸的連莊，陣容默契早已不在話下，另外球隊陣中也有漢佳、施琅、薩蘭迪共3名洋將可以輪替，戰力比對手更勝一籌，前兩局打完以27：25、25：23領先。

由劉鴻敏領軍的雲豹在之後利用連莊陣容更換展開反撲，以25：17、25：22將戰線拉長至決勝第5局，雖一度追至12：12，但連莊在關鍵時刻靠著攔網成功突破僵局，並靠著施琅連拿2分，最終以15：12關門。

施琅攻下連莊隊最高31分，漢佳17分，吳宗軒16分，另外，不像連莊有3洋將，雲豹目前只有豹爾文1位外援，他拿下21分，劉鴻敏有31分，可惜激戰最後一刻落敗，沒能搶下首勝。

