PLG》領航猿找阿提諾強化禁區 打兩聯賽利多

阿提諾。（領航猿提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕桃園璞園領航猿今宣布，已與歸化中鋒阿提諾（William Artino）完成簽約，為球隊內線注入戰力。

阿提諾於2018年來台效力於寶島夢想家，隨即展現全能球風與穩健的內線腳步，2020年成為台灣歸化球員後，多次代表台灣出戰國際賽，憑藉籃下攻防、籃板保護以及外圍投射能力，成為台灣男籃的禁區核心之一。

請繼續往下閱讀...

阿提諾曾效力於ABL寶島夢想家與新竹街口攻城獅，也曾赴巴林、馬來西亞、墨西哥、烏拉圭等地參加職業聯賽，累積豐富的海外賽事經驗，是能同時兼顧進攻與防守的全能型中鋒。

領航猿副領隊暨發言人陳信安表示：「阿提諾是一位兼具身體素質與技術能力的優秀球員，特別是以歸化球員的身份加盟，更具戰略意義。期待他的加入，能有效提升整體戰力，為球隊在東亞超級聯賽及 PLG的冠軍榮耀邁出關鍵一步。同時，也盼望他能在領航猿找到歸屬感，並與隊友們攜手打造更堅強、更具凝聚力的團隊文化」。

領航猿總教練卡米諾斯表示：「阿提諾是一位熟悉台灣籃球的球員，他的歸化身份使領航猿可以在PLG與EASL賽事中保持相同的陣容，他在2024-25 EASL賽季場均18分與將近15個籃板，正好展現出領航猿所需要的—重要的籃板以及在禁區內多一個穩定的得分選項，非常歡迎Artino的加入」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法