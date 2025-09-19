晴時多雲

體育 棒球 日職

日職》巨人守護神馬丁尼茲43SV破隊史新高 有望挑戰央聯新高紀錄

2025/09/19 21:50

R.馬丁尼茲。（資料照，記者陳志曲攝）R.馬丁尼茲。（資料照，記者陳志曲攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人終結者R.馬丁尼茲（Raidel Martinez）今天後援1局無失分，幫助巨人軍以5比4擊敗廣島鯉魚。R.馬丁尼茲收本季第43次救援成功，成為巨人軍單季最多救援紀錄的守護者。

廣島隊首局靠坂倉將吾的關鍵二壘安打攻2分，巨人主砲岡本和真2局下敲陽春砲，4局下岡本和真再擊出陽春彈，幫助巨人軍追平。接著巨人投手山崎伊織擊出右外野帶有1分打點的二壘安打，巨人以3比2超前比數。

山崎伊織6局下又擊出帶有2分打點的二壘安打，廣島洋砲法比安（Sandro Fabian）7局上敲兩分砲追至1分差。巨人軍主力後援大勢、R.馬丁尼茲各投1局無失分，守住勝利。

巨人軍贏球後，目前66勝66勝3和居中央聯盟第三，勝率重回五成，距離央聯第二的橫濱DeNA有1場勝差。

山崎伊織先發6.2局失4分，摘本季第11勝，賽後防禦率1.90，打擊上全場2安貢獻3打點。大勢1局1K無失分收本季第43次中繼成功。

R.馬丁尼茲本季出賽54場，交出3勝2敗、防禦率僅1.20，以43次救援成功居中央聯盟救援王。R.馬丁尼茲今年共投52.1局賞60次三振，被打擊率1成71，每局被上壘率為0.78。

R.馬丁尼茲以單季43次救援成功，超越2013年巨人投手西村健太郎的42次SV，成為巨人軍隊史新紀錄。

中央聯盟單季最多救援成功，分別是2005年中日龍名將岩瀬仁紀、2007年阪神藤川球兒共同保持的46次SV。由於巨人軍還有8場例行賽，R.馬丁尼茲有望這項壯舉。

若以日職單季最多紀錄來算，前軟銀終結者沙法提（Dennis Sarfate）在2017年締造54次SV仍是日職最多。

