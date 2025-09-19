晴時多雲

體育 網球

網球》謝淑薇首爾女雙8強惜敗「百搭天后」下週北京再配O妹

2025/09/19 20:44

謝淑薇。（資料照）謝淑薇。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「台灣一姊」謝淑薇首度與羅馬尼亞好手克里斯蒂安（Jaqueline Cristian）組軍，WTA500等級首爾女網賽爆冷扳倒頭號種子開胡後，8強歷經激戰終以4：6、6：7（3：7）惜敗給實力堅強的捷克勁敵克雷琪可娃（Barbora Krejcikova）／西妮亞可娃（Katerina Siniakova） ，「台羅聯軍」無緣更上層樓。

面對昔日世界女雙球后的東歐雙娃，謝淑薇率領本季第7位女雙搭檔克里斯蒂安奮力頂抗，雖然開賽互破落居下風，苦苦追趕下讓出首盤，次盤「台羅聯軍」克服0：2落後，第4局回破咬上，只是小薇組合6：5時錯失盤末點，雙方人馬僵持不下進入搶7，「台羅聯軍」又挨了經驗豐富的對手5：1猛攻，激戰1小時37分鐘直落二吞敗。

「百搭天后」謝淑薇馬不停蹄轉戰北京，下週中國公開賽與拉脫維亞「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）重新合拍，今年已經打下澳洲公開賽、溫布頓錦標賽雙料大滿貫亞軍的「台拉聯軍」，準備爭取佳績邁向11月利雅德WTA年終總決賽。

