中職》富邦悍將年度戰績確定墊底 明年選秀狀元籤到手

富邦悍將本土投手陳鐿中。（富邦悍將提供）

〔記者羅志朋／桃園報導〕樂天桃猿今天靠洋投威能帝繳7局失1分優質先發，加上隊友火力奧援，最終樂天就以6：2擊敗富邦悍將豪取5連勝，本季悍將作客桃園球場對樂天戰績2勝10敗，堪稱「地獄客場」。

悍將吞敗後，本季年度戰績39勝70敗、勝率3成58確定墊底，歷年單季至少70敗的球隊有9例，悍將隊史就包辦5次，包含「前身的前身」興農牛有2次，依據聯盟選秀規則，「球隊在該年度的最終成績決定選秀順序，墊底的球隊或新加入的球隊，擁有優先挑選狀元籤的權利，選秀順位越靠前的球隊先挑選球員。」意味明年季中選秀悍將狀元籤到手，同時悍將客場慘吞41敗，寫下中職史上單季客場最多敗紀錄。

請繼續往下閱讀...

此役1局上張育成轟出陽春砲，本季第14轟出爐，下個半局樂天反攻，林立安打和陳晨威二壘安打扳平戰局。

關鍵出現在4局下，林承飛率先敲安上壘，李勛傑擊出內野滾地球，悍將游擊手葉子霆接球後暴傳二壘，形成無人出局一、三壘有人，宋嘉翔適時敲安突破僵局，林立、陳晨威接連敲出二壘安打，樂天單局灌進4分反超前。

悍將本土投手陳鐿中生涯首度登板先發，用82球投5局被敲8安，受隊友守備失誤拖累，失6分僅2分責失苦吞生涯首敗。

6局下馬傑森敲出二壘安打，再靠林政華短打和林立高飛犧牲打進帳1分，樂天取得6：1領先，悍將只在8局上靠孔念恩轟陽春砲追分，這也是個人生涯首轟，陳晨威繳3安猛打賞，林立貢獻2安，打下3分打點。

威能帝表現威風八面，首局連抓2個出局數，接著被第3棒張育誠轟全壘打之後，再連續解決19人次，兩度讓張育成擊出內野滾地球出局，用80球投7局只被敲1安另有5K，失1分拿下本季第13勝和單場MVP，暫居聯盟勝投榜首。

張育成首局開轟。（富邦悍將提供）

威能帝。（樂天桃猿提供）

林泓育。（樂天桃猿提供）

