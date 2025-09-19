晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》富邦悍將年度戰績確定墊底 明年選秀狀元籤到手

2025/09/19 21:05

富邦悍將本土投手陳鐿中。（富邦悍將提供）富邦悍將本土投手陳鐿中。（富邦悍將提供）

〔記者羅志朋／桃園報導〕樂天桃猿今天靠洋投威能帝繳7局失1分優質先發，加上隊友火力奧援，最終樂天就以6：2擊敗富邦悍將豪取5連勝，本季悍將作客桃園球場對樂天戰績2勝10敗，堪稱「地獄客場」。

悍將吞敗後，本季年度戰績39勝70敗、勝率3成58確定墊底，歷年單季至少70敗的球隊有9例，悍將隊史就包辦5次，包含「前身的前身」興農牛有2次，依據聯盟選秀規則，「球隊在該年度的最終成績決定選秀順序，墊底的球隊或新加入的球隊，擁有優先挑選狀元籤的權利，選秀順位越靠前的球隊先挑選球員。」意味明年季中選秀悍將狀元籤到手，同時悍將客場慘吞41敗，寫下中職史上單季客場最多敗紀錄。

此役1局上張育成轟出陽春砲，本季第14轟出爐，下個半局樂天反攻，林立安打和陳晨威二壘安打扳平戰局。

關鍵出現在4局下，林承飛率先敲安上壘，李勛傑擊出內野滾地球，悍將游擊手葉子霆接球後暴傳二壘，形成無人出局一、三壘有人，宋嘉翔適時敲安突破僵局，林立、陳晨威接連敲出二壘安打，樂天單局灌進4分反超前。

悍將本土投手陳鐿中生涯首度登板先發，用82球投5局被敲8安，受隊友守備失誤拖累，失6分僅2分責失苦吞生涯首敗。

6局下馬傑森敲出二壘安打，再靠林政華短打和林立高飛犧牲打進帳1分，樂天取得6：1領先，悍將只在8局上靠孔念恩轟陽春砲追分，這也是個人生涯首轟，陳晨威繳3安猛打賞，林立貢獻2安，打下3分打點。

威能帝表現威風八面，首局連抓2個出局數，接著被第3棒張育誠轟全壘打之後，再連續解決19人次，兩度讓張育成擊出內野滾地球出局，用80球投7局只被敲1安另有5K，失1分拿下本季第13勝和單場MVP，暫居聯盟勝投榜首。

張育成首局開轟。（富邦悍將提供）張育成首局開轟。（富邦悍將提供）

威能帝。（樂天桃猿提供）威能帝。（樂天桃猿提供）

林泓育。（樂天桃猿提供）林泓育。（樂天桃猿提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中