體育 競技運動 羽球

中國大師賽》「左手重砲」林俊易轟垮世界第4中國李詩灃 闖男單4強

2025/09/19 21:08

林俊易。（資料照，法新社）林俊易。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕超級750系列中國羽球大師賽今天進行8強賽，台灣隊最後晉級希望「左手重砲」林俊易，以21：16、21：15拍落世界排名第4的中國好手李詩灃，搶下對戰4連勝和男單4強入場券。

世界排名15的林俊易上週未參加香港公開賽，選擇從中國大師賽開始，下週也會參加南韓公開賽，他在中國大師賽首輪因對手巴黎奧運銅牌李梓嘉決賽局退賽，收下16強門票，再來則力退印尼名將克里斯提（Jonatan Christie）。

林俊易生涯對戰李詩灃5場取4勝，目前也是3連勝，不過李詩灃還是不好對付，上週香港公開賽才剛捧起冠軍，另外本季還有馬來西亞大師賽冠軍。

擅於進攻的林俊易在首局很快就進入狀況，在技術暫停取得11：6領先，再來更是一波連得5分變成16：8大幅領先，不過李詩灃此時刻意不起高球，也讓小林出現較多失誤連續掉分，剩下16：13領先的林俊易則又連得3分穩住陣腳，最後更是用凌厲的直線殺球成功先下一城。

事實上，林俊易在第2局依舊頻頻搶攻，而李詩灃深陷劣勢，幾乎難以招架小林的突擊攻勢，不少球根本來不及反應，林俊易也以11：4進入技術暫停，李詩灃在暫停後比較有辦法接招也開始追分，林俊易以5：1攻勢鞏固優勢，也讓地主選手李詩灃難以追近，最終也成功收下對戰4連勝。

林俊易在5月新加坡公開賽也曾打進4強，如今是他本季、生涯二度打進750等級4強，明天爭決賽門票的對手將是丹麥安童森（Anders Antonsen）、法國拉尼耶（Alex Lanier）之間的贏家。

