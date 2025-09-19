中職》年度最佳指定打擊達標 王威晨：聽起來還不錯嘛

王威晨。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕王威晨昨天擔任DH打第3棒雖然4打數無安打，本季在指定打擊累計189打席，繼林泓育、魔鷹、吉力吉撈．鞏冠、林安可後，成為今年最佳指定打擊第5位達標者（規定186打席），他雖然感到非常意外，卻也小小得意地笑說：「我這種型的打者，也能入圍指定打擊？聽起來還不錯嘛！」

王威晨今年守三壘31場是2018年以來最少，不到黃韋盛69場的一半，他表示，隨著年紀增長勢必面臨角色轉變，現在已經不會去想個人獎，這兩年都往「如何幫球隊拿冠軍」的方向思考，「今年我還是有守備，只是打DH比較多一點，看得出來，球隊要栽培韋盛，他表現得很好，我也盡可能把我所學教給他。」

請繼續往下閱讀...

王威晨指出，日前看到今年一壘手只有許基宏一人能達標的新聞，讓他再次體認現代棒球很難固定在單一守位，選手唯有配合球隊整體戰力需要，「現在跟我剛打職棒時很不一樣，已經沒辦法像以前那樣，一個人固定在一個位置，受傷、近況、對戰、第二守位，教練會考量很多因素，選手也要愈來愈多功能。」

王威晨表示，打職棒以來遇過的每位總教練，對每個球季都有不同的佈局，「他們心裡都有一盤棋，也許是明天，也許是明年，選手就是準備好自己，成為教練願意放上去的棋子，不管你被放到哪裡，就是把哪個位置做好。」

中職於2000年才設立最佳指定打擊獎項，王威晨的父親王光輝雖於2001年達標，但成績不如締造二連霸的羅敏卿，王威晨認為，指定打擊通常由強打者擔任，他從沒想過會在指定打擊達標，畢竟成績沒有魔鷹等人那樣誇張，「我爸也達標過喔？那也算追上他的一項成績了。」

王威晨今年拿過4次單場MVP，除4月5日是以三壘手出賽，其餘3次都是擔任指定打擊，本季擔任指定打擊時的打擊率為0.289，優於擔任三壘手的0.269。

王威晨。（記者陳志曲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法