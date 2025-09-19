中職》罕見！味全龍中止連敗 MVP因傷無法登上頒獎台

味全龍曾聖安。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍19歲大物新秀曾聖安今在4局下驚悚滑壘拚本壘，雖然不幸傷到右小指送醫，但也為球隊跑回重要的致勝分，加上6局下出其不意的雙盜壘添加保險，終場以6：3終止2連敗，並斬斷台鋼雄鷹的3連勝。

龍隊前2局攻破那瑪夏，1局下朱育賢夯出陽春砲先馳得點，2局下味全靠2次四壞和內野安打攻佔滿壘，郭天信在滿壘擊出一壘強勁球，一壘手顏郁軒沒能完成接殺，龍隊再攻1分，李凱威再選四壞擠回分數，助隊取得3：0領先。

台鋼在4局上靠顏郁軒敲出3分彈追平戰局，但曾聖安立即在4局下帶起攻勢，擊出場地規則二壘安打，再靠右外野手失誤上三壘，隨後林辰勳擊出高飛犧牲打，曾聖安為了奔回致勝分，卻在滑壘時不慎弄到右手小指，一旁的郭天信一看見曾聖安的狀況就馬上示意休息室大事不妙，傷退的曾聖安在比賽中就立即送醫。

不過，曾聖安今天2打席都上壘，加上跑回致勝分，賽後奪下本季第2次單場MVP，雖然是第一次的天母MVP，卻因為治療中不在現場，寫下另一個罕見現象。

龍隊在6局下靠台鋼楊達翔控球不穩投2次四壞，加上二壘手林家鋐接球失誤，龍隊攻佔滿壘，陳子豪雙殺送回1分，吉力吉撈・鞏冠靠觸身上壘後，味全出其不意的雙盜壘再下一城，終場就以3分差擊敗台鋼。

味全龍朱育賢全壘打。（記者陳逸寬攝）

