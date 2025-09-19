田徑世錦賽》美國「賽亞人」萊爾斯200公尺完成4連霸 追平「閃電」波爾特紀錄

美國短跑好手萊爾斯。（路透）

〔記者林岳甫／綜合報導〕美國短跑好手「賽亞人」萊爾斯（Noah Lyles）今晚在2025年世界田徑錦標賽男子200公尺決賽，以19秒52奪金，完成4連霸壯舉，跟牙買加「閃電」波爾特（Usain Bolt）並列史上之最。

28歲的萊爾斯堪稱近年200公尺的唯一霸主，如今再度風光於世錦賽摘下金牌，他從2019、2022、2023、2025年完成4連霸，而波爾特則是2009、2011、2013、2015年連4屆封王。

如今，萊爾斯在200公尺項目正式跟波爾特平起平坐，比較可惜的是，萊爾斯未能突破自己生涯最佳19秒31，能否突破高懸多年的19秒19世界紀錄，依然是往後的焦點。

面對眾家好手的挑戰，萊爾斯是以些微差距率先衝線，依舊霸氣比出「4」象徵自己完成4連霸，另一位美國快腿貝德納雷克（Kenny Bednarek）以19秒58摘銀，牙買加拉維爾（Bryan Levell）19秒64拿銅，巴黎奧運金牌得主波札那好手特博格（Letsile Tebogo）則以19秒65第4名作收。

