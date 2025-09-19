晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動

田徑世錦賽》美國「賽亞人」萊爾斯200公尺完成4連霸 追平「閃電」波爾特紀錄

2025/09/19 21:43

美國短跑好手萊爾斯。（路透）美國短跑好手萊爾斯。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕美國短跑好手「賽亞人」萊爾斯（Noah Lyles）今晚在2025年世界田徑錦標賽男子200公尺決賽，以19秒52奪金，完成4連霸壯舉，跟牙買加「閃電」波爾特（Usain Bolt）並列史上之最。

28歲的萊爾斯堪稱近年200公尺的唯一霸主，如今再度風光於世錦賽摘下金牌，他從2019、2022、2023、2025年完成4連霸，而波爾特則是2009、2011、2013、2015年連4屆封王。

如今，萊爾斯在200公尺項目正式跟波爾特平起平坐，比較可惜的是，萊爾斯未能突破自己生涯最佳19秒31，能否突破高懸多年的19秒19世界紀錄，依然是往後的焦點。

面對眾家好手的挑戰，萊爾斯是以些微差距率先衝線，依舊霸氣比出「4」象徵自己完成4連霸，另一位美國快腿貝德納雷克（Kenny Bednarek）以19秒58摘銀，牙買加拉維爾（Bryan Levell）19秒64拿銅，巴黎奧運金牌得主波札那好手特博格（Letsile Tebogo）則以19秒65第4名作收。

美國短跑好手萊爾斯。（歐新社）美國短跑好手萊爾斯。（歐新社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中