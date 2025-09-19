中職》曾聖安恐怖滑壘後神奇無大礙！葉總：萬中選一的練武奇才

曾聖安撲回本壘折到手指。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍第一指名曾聖安今在4局下拼回本壘，卻不幸弄傷右手小指，當下被拍到有變形跡象，痛到在本壘附近掙扎，並在途中立即送醫，不過賽後傳出好消息，曾聖安照X光後發現骨頭沒有斷，只有脫臼現象和皮肉傷要縫幾針，讓總教練葉君璋直呼：「他是萬中選一的練武奇才。」

曾聖安今在4局下擊出場地規則二壘安打，再靠右外野手失誤上三壘，隨後林辰勳擊出高飛犧牲打，曾聖安為了奔回致勝分，卻在滑壘時不慎弄到右手小指，一旁的郭天信一看見曾聖安的狀況就馬上示意休息室大事不妙，全隊教練和選手都非常沉重。

葉總直言，當下看到其實真的還滿難過的，「我有看到那個韌帶都跑出來了。」沒想到送醫檢查結果是病沒有大礙，只有一些小傷口，「他真的是⋯當下看到的，跟後來講的結果沒辦法連結起來，這段期間只有短短的1個小時。」

曾聖安沒有大礙，只是還有傷口，葉總直言明天是沒辦法比賽，要等傷口好轉，「後續還是要觀察，畢竟現在每一場比賽對他來說都滿珍貴的。不過，也要看最後的狀況是怎樣，看要休息多久，要讓他上場比賽還是會有風險，或許用MVP的方式結束本季也還不錯。」

曾聖安。（記者陳逸寬攝）

