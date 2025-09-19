晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》曾聖安恐怖滑壘後神奇無大礙！葉總：萬中選一的練武奇才

2025/09/19 22:00

曾聖安撲回本壘折到手指。（記者陳逸寬攝）曾聖安撲回本壘折到手指。（記者陳逸寬攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍第一指名曾聖安今在4局下拼回本壘，卻不幸弄傷右手小指，當下被拍到有變形跡象，痛到在本壘附近掙扎，並在途中立即送醫，不過賽後傳出好消息，曾聖安照X光後發現骨頭沒有斷，只有脫臼現象和皮肉傷要縫幾針，讓總教練葉君璋直呼：「他是萬中選一的練武奇才。」

曾聖安今在4局下擊出場地規則二壘安打，再靠右外野手失誤上三壘，隨後林辰勳擊出高飛犧牲打，曾聖安為了奔回致勝分，卻在滑壘時不慎弄到右手小指，一旁的郭天信一看見曾聖安的狀況就馬上示意休息室大事不妙，全隊教練和選手都非常沉重。

葉總直言，當下看到其實真的還滿難過的，「我有看到那個韌帶都跑出來了。」沒想到送醫檢查結果是病沒有大礙，只有一些小傷口，「他真的是⋯當下看到的，跟後來講的結果沒辦法連結起來，這段期間只有短短的1個小時。」

曾聖安沒有大礙，只是還有傷口，葉總直言明天是沒辦法比賽，要等傷口好轉，「後續還是要觀察，畢竟現在每一場比賽對他來說都滿珍貴的。不過，也要看最後的狀況是怎樣，看要休息多久，要讓他上場比賽還是會有風險，或許用MVP的方式結束本季也還不錯。」

曾聖安撲回本壘折到手指。（記者陳逸寬攝）曾聖安撲回本壘折到手指。（記者陳逸寬攝）

曾聖安。（記者陳逸寬攝）曾聖安。（記者陳逸寬攝）

 

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中