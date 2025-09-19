中國大師賽》台灣唯一希望！「左手重砲」林俊易4強打衛冕者丹麥安童森

林俊易。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第2的丹麥名將安童森（Anders Antonsen）以21：18、21：13力克世界排名第7法國新星拉尼耶（Alex Lanier），勇闖超級750系列中國羽球大師賽男單4強，20日將對陣台灣「左手重砲」林俊易。

28歲的安童森本季在BWF巡迴賽奪印尼公開賽冠軍、馬來西亞公開賽亞軍、泰國公開賽亞軍，以及中國公開賽打進4強，另外在世界錦標賽則收下銅牌。

安童森今天面對20歲的拉尼耶，首局雖面臨6：10落後，不過他在11：14時靠著一波連得5分攻勢超前，即使拉尼耶一度也追到18：18，安童森還是技高一籌連得3分，先下一城。

安童森第2局就完全沒有落後，尤其3：3平手更是打出一波14：3攻勢一舉奠定勝基，成功收下對戰拉尼耶的2連勝，也將兩人對戰紀錄改寫為2勝2敗。

林俊易則以21：16、21：15拍落世界排名第4的中國好手李詩灃，搶下對戰4連勝和男單4強入場券。林俊易20日將挑戰安童森，雙方過去4次交手，小林僅拿1勝，而最近一次過招為7月中國公開賽，林俊易苦戰3局以19：21、22：20、20：22惜敗。

