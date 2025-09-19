晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

中國大師賽》台灣唯一希望！「左手重砲」林俊易4強打衛冕者丹麥安童森

2025/09/19 22:16

林俊易。（資料照，法新社）林俊易。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名第2的丹麥名將安童森（Anders Antonsen）以21：18、21：13力克世界排名第7法國新星拉尼耶（Alex Lanier），勇闖超級750系列中國羽球大師賽男單4強，20日將對陣台灣「左手重砲」林俊易。

28歲的安童森本季在BWF巡迴賽奪印尼公開賽冠軍、馬來西亞公開賽亞軍、泰國公開賽亞軍，以及中國公開賽打進4強，另外在世界錦標賽則收下銅牌。

安童森今天面對20歲的拉尼耶，首局雖面臨6：10落後，不過他在11：14時靠著一波連得5分攻勢超前，即使拉尼耶一度也追到18：18，安童森還是技高一籌連得3分，先下一城。

安童森第2局就完全沒有落後，尤其3：3平手更是打出一波14：3攻勢一舉奠定勝基，成功收下對戰拉尼耶的2連勝，也將兩人對戰紀錄改寫為2勝2敗。

林俊易則以21：16、21：15拍落世界排名第4的中國好手李詩灃，搶下對戰4連勝和男單4強入場券。林俊易20日將挑戰安童森，雙方過去4次交手，小林僅拿1勝，而最近一次過招為7月中國公開賽，林俊易苦戰3局以19：21、22：20、20：22惜敗。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中