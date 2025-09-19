晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》曾聖安恐怖滑壘後喊不想退場 郭天信含淚打擊

2025/09/19 22:31

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍19歲大物新秀曾聖安昨在4局下驚悚滑壘拚本壘，不幸傷到右小指送醫，但為球隊跑回重要的致勝分，率隊以6：3終止2連敗，曾聖安不僅拿到單場MVP，原本看似很嚴重的指傷也無大礙，只有脫臼現象和皮肉傷要縫幾針，骨頭和韌帶都沒事。郭天信賽後代替曾聖安站上頒獎台，更透露曾受傷當下還跟防護員說：「我不想退場！」

曾聖安今在4局下擊出場地規則二壘安打，再靠右外野手失誤上三壘，隨後林辰勳擊出高飛犧牲打，曾聖安為了奔回致勝分，卻在滑壘時不慎弄到右手小指，一旁的郭天信一看見曾聖安的狀況就馬上示意休息室大事不妙，全隊教練和選手都非常沉重。

曾聖安獲選單場MVP，因傷退由隊友郭天信代領。（記者陳逸寬攝）曾聖安獲選單場MVP，因傷退由隊友郭天信代領。（記者陳逸寬攝）

「我沒遇到這樣的狀況。」郭天信直言，當下看到他的樣子很嚴重，但他卻跟防護員說不想下去，看能否把手指「喬」回去，「聽他這樣講，我都快哭了⋯為什麼老天爺要讓這麼拼的選手受傷，好險最後是不幸中的大幸。」

曾聖安受傷後的下一棒就是郭天信，他當下驚魂未定站上打擊區，眼眶泛淚揮空第一球，主審邱景彥也注意到他的異狀，郭天信說，「老師很貼心，整理本壘板給我一些時間。」

曾聖安只有皮肉傷的神轉折，亦讓全隊都很吃驚，郭天信說，全隊教練和選手都覺得怎麼可能，「當下看到真的是滿恐怖的，X光片上的手指呈現『W』的形狀，但結果是好的就好！」

曾聖安。（記者陳逸寬攝）曾聖安。（記者陳逸寬攝）

曾聖安撲回本壘折到手指。（記者陳逸寬攝）曾聖安撲回本壘折到手指。（記者陳逸寬攝）

 

