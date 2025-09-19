晴時多雲

體育 競技運動 高球

高球》17歲謝承洧再闖仰德TPC決賽 創地主最佳成績

2025/09/19 22:41

業餘選手謝承洧暫時並列第4，也是台將最佳。（大會提供）業餘選手謝承洧暫時並列第4，也是台將最佳。（大會提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金100萬美元（約3047萬台幣）亞巡大賽的仰德TPC錦標賽，在林口高爾夫球場完成第2回合，美國208公分長人波特（Charles Porter）打出低於標準桿7桿的65桿，以兩回合總桿132桿暫時獨居領先。

台灣17歲業餘選手謝承洧與澳洲史密斯（Travis Smith）都交出67桿佳績，與揮出69桿的菲律賓塔布埃納（Miguel Tabuena）、打出71桿的泰國蘇提帕（Suteepat Prateeptienchai ），四人兩回合均為137桿，暫並居第四。這是謝承洧四度參賽第2次晉級決賽，2022年他以14歲之齡創下仰德TPC賽史最年輕選手紀錄，當時通過兩回合考驗，以14歲33天締造所有國際巡迴賽史上（包括美巡、歐巡等）晉級決賽最年輕紀錄之後，暌違3年再日闖決賽，也是本屆兩回合後成績最佳的地主台將。

謝承洧正是林口球場培訓選手，今打出7鳥2柏忌，自認臨場狀況還不錯，不論在處理球、選桿與風向的判斷都助打出好成績。距離首次晉級決賽已有3年，他認為當時年紀還小，球技不純熟，現在擊球距離更遠，球技也有進步，期待能把平常練球的好狀態完全發揮，後兩回合打好每一桿，與眾多好手全力一拼。

