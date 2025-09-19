晴時多雲

體育 棒球 中職

中職》兩萬人一起喊出名字 羅戈：一生珍貴的回憶

2025/09/19 22:54

中信兄弟先發投手羅戈主投七局無失分，獲單場MVP。（記者陳志曲攝）中信兄弟先發投手羅戈主投七局無失分，獲單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕羅戈用108球投7局無失分，投出10次三振只被打3支安打，雖然無關勝負仍獲選單場MVP，防禦率1.95超越飛力獅1.99成為防禦率王，只是他沒想到，原本要攻擊的MVP是他自己，下場是「害我濕得跟（落湯）雞一樣。」

羅戈在第2、3局都被攻上得點圈，卻兩度施展Ｋ功化解危機，投完7局在2萬名球迷歡呼聲中退場，他表示，季後賽從今天開始，每場比賽都很重要，上場就是盡全力做好每件事，身為外籍球員在異鄉打球，能聽到2萬人一起喊他的名字，將是這一生珍貴的回憶。

羅戈透露，賽後拿著礦泉水躲在場邊，想要攻擊單場MVP，沒想到是他獲得，「我在樓梯旁邊等，想說會是誰，結果是我自己，本來還想逃，結果失敗了。」

總教練平野惠一指出，球隊從開季到現在，只有羅戈一人很穩定在輪值裡，他的表現相信大家都看在眼裡，「在他退場的時候，我其實很希望，打線至少得到1分，讓他可以拿到勝投。」

中信兄弟先發投手羅戈主投七局無失分。（記者陳志曲攝）中信兄弟先發投手羅戈主投七局無失分。（記者陳志曲攝）

中信兄弟先發投手羅戈。（記者陳志曲攝）中信兄弟先發投手羅戈。（記者陳志曲攝）

中信兄弟先發投手羅戈。（記者陳志曲攝）中信兄弟先發投手羅戈。（記者陳志曲攝）

中信兄弟先發投手羅戈。（記者陳志曲攝）中信兄弟先發投手羅戈。（記者陳志曲攝）

中信兄弟先發投手羅戈獲單場MVP。（記者陳志曲攝）中信兄弟先發投手羅戈獲單場MVP。（記者陳志曲攝）

