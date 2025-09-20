晴時多雲

體育 即時新聞

金恩盃》保莉妮率義大利逆轉烏克蘭 衛冕軍連3年闖決賽

2025/09/20 07:08

保莉妮。（路透）保莉妮。（路透）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕保莉妮（Jasmine Paolini）連搶關鍵兩勝，率義大利衛冕軍以點數2：1大逆轉烏克蘭，連續3年晉級金恩盃冠軍戰。

2025年金恩盃世界組總決賽，在深圳灣體育中心場館進行。科絲秋克（Marta Kostyuk）以6：2、6：3擊敗科恰蕾托（Elisabetta Cocciaretto），助烏克蘭先馳得點；後勁十足的保莉妮挺身而出，3：6、6：4、6：4氣走老將斯維托麗娜（Elina Svitolina），雙方形成平手。決勝雙打保莉妮再度攜手老將艾拉妮（Sara Errani），歷經午夜場激戰終挾6：2、6：3強壓科絲秋克／克琪諾（Lyudmyla Kichenok），後來居上重返決賽，曾五度奪冠的義大利隊，壓軸對手將是英國大戰美國的勝方。

義大利成為自2014至2016年三連霸的捷克軍團以來，首支在這項國家對抗女網團體賽中連3屆爭冠的勁旅，保莉妮和艾拉妮也展現去年巴黎奧運鍍金、今年法國公開賽封后的強大實力，艾拉妮說：「我們非常享受比賽，尤其單、雙打接連上陣的保莉妮表現如此出色， 很高興能有她作為雙打搭檔。」鬥志昂揚的保莉妮則笑回：「我們這兩年來一起合作，金恩盃也有雙打真是太好了。」

