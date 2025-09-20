日職》「台灣至寶」孫易磊一軍合流先發日期出爐！回憶遭下放吐心聲

孫易磊。（資料照，西日本新聞社提供）

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿日前將台灣火球男古林睿煬重新登錄一軍，根據日媒最新報導，另一位台灣火球新星孫易磊，也在昨天與一軍合流，預計將於9月22日先發強碰羅德。

《產經體育》報導，日本火腿先發投手群昨天在主場進行傳接球等訓練，而被譽為「台灣至寶」的20歲新星孫易磊，昨天也和一軍合流，一同參與訓練，同時他有望在22日於主場先發對上羅德，孫易磊也充滿鬥志喊話：「只要做好自己能做的事就好，我會盡全力堅持到最後一刻。」

孫易磊在8月11日對上軟銀迎來一軍初先發，主投3.1局用60球，被擊出5安打、3次三振、2次保送，失2分，防禦率上升到3.48，球隊終場以1：3輸球，孫易磊吞下生涯首敗，隔天也遭下放二軍。

《體育報知》報導，回憶當時遭下放，孫易磊透露：「最重視的就是直球的球速，所以在調整時也特別注意這點。」而孫易磊9月12日在二軍先發面對樂天的比賽，繳出8局1安打無失分的旅日代表作，也因此獲得重返一軍的機會。

曾獲新庄剛志監督稱讚「膽識過人」的孫易磊，將繼續挑戰職棒生涯的一軍首勝。昨天訓練時，孫易磊也表示，自己目前感覺非常好，比上次升一軍的狀態更好，身體與手感都不錯。

